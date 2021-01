Avansstudent lanceert haar webshop: ‘Ik wil dat sieraden toegankelijk zijn voor iedereen’

De ambitieuze Ilse Nollen, derdejaarsstudent Commerciële Economie in Den Bosch, heeft in december haar bedrijf MAIFIQ gelanceerd. Ze verkoopt sieraden en accessoires online, maar die moeten wel voor iedereen bereikbaar zijn. Een lage prijs en een goede kwaliteit is voor haar daarom essentieel.

“Het bedrijf ontstond doordat ik allergisch ben voor meerdere soorten metaal, waardoor alles bij mij verkleurde en ik er uitslag van kreeg”, vertelt Ilse. “Ik werd er onzeker van en ging minder verschillende sieraden dragen. Maar ik vind juist dat je je zelfverzekerd moet voelen als je sieraden draagt.”

Op haar vorige opleiding, Junior Accountmanager, leerde ze hoe je een bedrijf kan opstarten. Haar docenten spoorden haar aan om zelf een bedrijfje te starten. “Ze vonden me erg ambitieus.” Het was voor Ilse de perfecte timing om te beginnen toen ze geopereerd werd aan haar knie. Drie maanden lang lag ze in een ziekenhuisbed in de woonkamer en werkte ze aan haar bedrijf.

Magnifiek

Haar eerste stap was het bedenken van een bedrijfsnaam. “Ik zat een beetje vast, omdat ik iets met mijn initialen I.A.M. wilde doen, maar ik wist niet wat. Mijn moeder zei dat ik het eens moest omdraaien. Ook wilde ik iets doen met het woord magnifiek doen. Toen was het duidelijk, het werd MAIFIQ.”

Daarnaast moest Ilse op zoek naar waar ze inkopen ging doen. Ook keek ze naar hoe concurrenten het aanpakken. “Ik wil dat de sieraden toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen met alle inkomensniveaus zouden sieraden moeten kunnen kopen.” Toen ze wist hoe ze haar webshop wilde opzetten, moest ze naar de Kamer van Koophandel.

Doelen

Ilse zal haar doelen nooit opgeven. “Mijn doel is om mensen zekerder te maken met mijn sieraden. En dan ga ik niet meer geld vragen om meer te verdienen. Ik houd mijn prijzen laag om de klanten tevreden te houden.” Ilse heeft al meer producten verkocht dan ze had gedacht. Ook veel onbekenden hebben iets besteld. Haar klanten zijn tevreden over de kwaliteit, hoort ze terug.

Op haar huidige opleiding Commerciële Economie heeft ze geleerd hoe ze online marketing het beste kan aanpakken. “Ik ben nu bezig met adverteren. Ook probeer ik actief op TikTok te blijven. Daar laat ik mijn sieraden en accessoires zien. Maar ik wil niet te veel spammen, ik zoek de balans.” Ilse bezorgt haar sierraden voor nu nog zelf. “Klanten vinden dat heel leuk.”

Pop-up store

Ze heeft al veel geleerd van het opzetten van haar bedrijf, vooral over ondernemerschap. De studente geeft er zelfs presentaties over aan studenten van haar vorige opleiding. Ze vertelt over haar ervaringen. Uiteindelijk wil Ilse nog een pop-up store openen. “Ik merk nu dat mensen minder kopen, omdat ze ook minder snel de deur uitgaan.”