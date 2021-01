CDA wil toch basisbeurs voor masterstudenten

Illustratie: Elmarye Aaij

CDA-leden hebben het verkiezingsprogramma aangepast. De partij wil nu een basisbeurs voor bachelor- én masterstudenten. Ook moeten studenten uit het huidige leenstelsel een tegemoetkoming krijgen.

Dat laten de CDA-jongeren weten. Aanvankelijk wilde de partij alleen voor bachelorstudenten een basisbeurs invoeren (dus niet voor masters) en stond er niets over een tegemoetkoming voor studenten van het huidige stelsel.

De aanpassing kreeg de zegen van de programmacommissie en is vrijdag door de leden geaccepteerd. Een dag later werd het online congres afgebroken wegens technische problemen.

Nieuwe plannen

De extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs (waarvoor de basisbeurs werd afgeschaft) blijven in de nieuwe plannen van het CDA behouden, net als de ov-studentenkaart.

De CDA-jongeren zijn blij met de aanpassing. Denken ze niet dat dit een papieren overwinning is, als de partijtop de basisbeurs voor masterstudenten eigenlijk niet zo belangrijk vindt en straks met de VVD een nieuw regeerakkoord moet sluiten?

“Je weet nooit welk compromis er straks gesloten wordt”, zegt woordvoerder Jeltje Straatman, “maar wij vinden het belangrijk dat dit het uitgangspunt voor de onderhandelingen wordt.”

De partij wilde al bij de vorige verkiezingen in 2017 de basisbeurs terug (zij het alleen voor bachelorstudenten) en coalitiegenoot ChistenUnie wilde hem ook voor masterstudenten herinvoeren. VVD en D66 voelden er niets voor.

Halvering

In plaats daarvan is er een halvering van het collegegeld voor eerstejaars studenten gekomen. Voor studenten van lerarenopleidingen geldt die korting ook in het tweede jaar. Er zou ook een omstreden renteverhoging op studieschulden komen, maar die ging niet door.