Column: Af(s)tandsonderwijs

Foto: Loet Koreman

De wekker gaat. Wiep roept: “Het is zeven uur vijftien of vijftien minuten over zeven of kwart over zeven.” Ze vraagt of je ook kwart voor half acht kunt zeggen. Ik zeg dat dat kan maar dat niemand dat doet. Beneden smeren we brood. Wiep vraagt wat ‘kcal per 100 gr’ betekent op het kuipje boter. Ik vertel over voeding, energie en verbranding en mompel wat over gram, ons, pond en kilo.

We kijken samen het journaal. “Zo’n zwarte doos is helemaal niet zwart maar oranje!”, roept ze uit. We praten over de kans dat een vliegtuig neerstort, hoeveel een vliegtuig weegt en over hoe hoog en snel vliegtuigen kunnen vliegen. Ze checkt nog even het laatste YouTube-filmpje van haar favoriete influencer die spreekt over de verhouding boter, ei en meel bij het bakken van cupcakes. Nog snel doet ze een TikTok-dansje. Ze vraagt zich af hoe dat dansje eruit zou zien als er geen zwaartekracht zou bestaan en of ze dan net zo hoog zou kunnen vliegen als een vliegtuig. We fantaseren over een gewichtsloze wereld en hoe ons leven er dan uit zou zien. Maar dan begint de ellende.

Ze logt in. Het eerste half uur gaat het over microfoons die wel of niet aanstaan, ontbrekende pagina’s in opdrachtenboekjes, wie elkaar wel of niet kan zien en of iemand weet waar Dylano toch is. Dan gaat het gebeuren: blok 4 van taakbrief 8 onderdeel 7 oefening 1.3a uit het boekje rekenen. De leerkracht probeert met rode konen het geheel in goede banen te leiden en samen met de groep het gemaakte huiswerk te bespreken. Wiep is afgehaakt maar Dylano is inmiddels boven water. Wiep droedelt wat op de achterkant van haar taakbrief. Ze schrijft wat getallen onder elkaar en verliest zichzelf in het moment.

De leerkracht roept nu voor de derde keer haar naam. Ditmaal hard en manend. Wiep schrikt op en vraagt wat er is. Of ze het antwoord wist op de gestelde vraag. Wiep bekent dat ze niet op zat te letten maar dat ze wel weet dat een vliegtuig evenveel weegt als tweeëneenhalf miljoen cupcakes.

Stefan van Teeffelen is docent bij de opleiding Social Work in Den Bosch