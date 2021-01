Coronacrisis: Tweede Kamer vraagt opnieuw om compensatie van studenten

D66 wil studenten compenseren voor de studievertraging die ze door de coronacrisis oplopen. Dat zei fractievoorzitter Rob Jetten gisteren in de Tweede Kamer. Ook andere partijen maken zich zorgen om studenten.

Urenlang sprak de Tweede Kamer gisteren over de aanpak van de coronacrisis op allerlei terreinen, zoals het onderwijs. Het ging vooral over het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook het hoger onderwijs kwam ter sprake.

“Mijn fractie heeft grote zorgen over de oplopende en blijvende leerachterstanden die nu ontstaan bij leerlingen en studenten”, zei Rob Jetten van D66. “Grote zorgen over groeiende en blijvende ongelijkheid.”

Extra steun

Dus moeten er allerlei inhaal- en ondersteuningsprogramma’s komen om onderwijsachterstanden te voorkomen, meent hij. “Wat D66 betreft gaan we studenten ook compenseren voor de studievertraging die zij als gevolg van de coronacrisis oplopen.”

Onder meer Gert-Jan Segers van de ChristenUnie viel hem bij: “We merken de sociaal-emotionele impact, en de gevolgen zijn vooral groot voor jongeren, studenten en ouders met jonge kinderen.” Segers vreesde onder meer voor uitgestelde stages.

Premier Rutte noemde het evident dat er achterstanden ontstaan. Het kabinet heeft ook tientallen miljoenen uitgetrokken om die te bestrijden. “Ik kan wel zeggen dat we met alle betrokken partijen bezig zijn om met de scholen in alle sectoren te kijken wat er aanvullend nodig is.”

Nog meer vertraging

Voor studenten is nog niet bijzonder veel steun uitgetrokken. Wel krijgen ze drie maanden collegegeld terug (535 euro) als ze in de maanden september tot en met januari hun hbo-bachelor of wo-masterdiploma behalen. Veel van deze studenten hebben vermoedelijk door de crisis vertraging opgelopen, is de gedachte, en het kost te veel tijd om te bepalen wie wél en wie níet.

D66 en CDA voorzien dat nog meer leerlingen en studenten vertraging oplopen. Ze vragen de regering in een motie om samen met het onderwijs een plan te bedenken “om de ontstane achterstanden en ongelijkheid ongedaan te maken”.

Slagje pittiger

Daar hadden anderen ook om gevraagd, dus die motie krijgt waarschijnlijk een meerderheid. In een toelichting zegt CDA-Kamerlid Harry van der Molen (woordvoerder hoger onderwijs van zijn fractie) dat de partijen zelf nog geen welomlijnde plannen klaar hebben liggen. “Maar de omstandigheden zijn niet veranderd. Sterker nog, het is nu een slagje pittiger: het héle studiejaar gaat digitaal. Dus moet je op tijd nadenken over mogelijke nieuwe maatregelen.”

Ook studentenorganisaties vragen al maanden om extra geld voor studenten die studievertraging oplopen. De oppositie vroeg daar in het najaar ook om, maar minister Van Engelshoven hield de boot af. Ze wil best kijken wat er nodig is, maar pas als duidelijk is hoeveel vertraging studenten daadwerkelijk oplopen.