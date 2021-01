Daphne is als student Technische Informatica én als streamer in de minderheid

Via: Von Pierre

Als derdejaarsstudent Technische Informatica wordt Daphne Boelhouwers niet omringt door vrouwen in de klas. Datzelfde geldt ook als ze op gamingplatform Twitch streamt. “Ik ben een dubbele uitzondering op de regel.”

Daphne zit met vier vrouwen in haar klas, dus het is niet zo dat ze zich alleen voelt. Al zou dat ook niet het geval zijn geweest met alleen maar jongens om haar heen. ”Ik kan het goed met ze vinden. Er is minder gedoe met mannen. Maar soms vliegt er iets te veel testosteron door de klas”, vertelt ze lachend. ”Dan willen ze zich de hele tijd bewijzen. Het is dus fijn dat er in ieder geval een paar andere vrouwen zijn. Daar drink ik af en toe wat mee en dan kunnen we even praten over andere onderwerpen.”

In de Uitzondering op de regel spreekt Punt met studenten die op hun manier een uitzondering zijn op hun studie. In de vorige editie spraken we met Nick Tolenaars, die zich als mannelijke student aan de Pabo in de onderbouw specialiseert.

Niet op mond gevallen

Op haar studie heeft Daphne nog nooit vervelende reacties gekregen omdat ze een vrouw is. En die hoef je bij haar ook niet te maken. ”Ik ben niet op mijn mond gevallen en heb mijn weerwoord wel klaar. Ik ga graag de discussie met iedereen aan”, zegt ze. ”Gelukkig heb ik het op school nog niet meegemaakt. Iedereen is open minded en niemand sluit elkaar buiten. Ik zit hier goed op mijn plek.”

GTA 5

In de tijd dat Daphne niet bezig is met haar studie, zit ze achter een van haar gameconsoles. Ze speelt veel online spelletjes als GTA 5 en andere shooters. Dat streamt ze naar haar volgers op haar Twitchkanaal. Ook daar is ze als vrouw in de minderheid. ”Ik ben een dubbele uitzondering op de regel!”, grapt ze. ”Dat zie ik niet als iets vervelends, ik ben het wel gewend om met mannen om me heen te zijn.”

Sinds 2016 is ze actief als streamer. In 2019 nam haar volgersaantal een vlucht en steeg het aantal naar ruim 3600. ”Het is heel gaaf dat zoveel mensen naar je kijken. Het geeft voldoening. Maar eigenlijk vind ik het aantal volgers niet belangrijk. Ik doe het om de gezelligheid en de interactie met het publiek. Ik ben een entertainer”, zegt Daphne, die in 2019 met haar kanaal genomineerd werd voor een Dutch Stream Award. Dat is een prijs die wordt uitgereikt aan Nederlandse streamers. ”Dat was heel gaaf. Daarna werd ik ook uitgenodigd voor andere evenementen.”

Negeren

Via Twitch kan iedereen vrijuit reageren op haar kanaal. Vaak zijn dat leuke reacties, zeker als ze van Nederlanders komen, maar soms ook niet. Het feit dat Daphne een vrouw is, wordt dan vaak benoemd. ”Gamen is niks voor vrouwen zeggen ze dan, of dat ik er niets te zoeken heb als vrouw”, vertelt Daphne.

”Die reacties negeer ik, het doet me niets. Vaak komen ze van jongetjes van negen tot twaalf jaar. Die zeggen dat dan anoniem vanachter hun computer. Daar voelen ze zich veilig. Maar als ik daar wakker om moet liggen…”

Doen waar je hart ligt

Daphne merkt tot haar vreugd de laatste tijd dat er, met kleine stapjes, steeds meer vrouwen in de technische sector èn in de gamewereld komen. ”Het kan altijd beter, maar het hokjesdenken lijkt iets af te nemen”, ziet ze. ”Daar ben ik blij mee. Je moet doen waar je hart ligt. Er zijn geen ‘mannen’- of ‘vrouwenopleidingen’. Je moet iets doen omdat je het leuk vindt. Als je een goed product aflevert, wat maakt het dan uit wie het heeft gemaakt?”