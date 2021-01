Jelmer de Groot

SWITCH is een programma van Avans Extra waar studenten met studietwijfels terecht kunnen. In het traject van zes weken volgen ze workshops, opdrachten en krijgen ze persoonlijke begeleiding om erachter te komen of ze de juiste studierichting doen. Of je nu al uitgeschreven bent of gewoon twijfelt, iedereen mag zich aanmelden. Twee deelnemende studenten delen hun ervaringen.

JELMER DE GROOT

Te beginnen met Jelmer de Groot, die op dit moment gestopt is met zijn studie Communicatie op Avans. Het was ondertussen de derde studie waar hij aan begon, want hiervoor heeft hij International Communication en AD Ondernemen in Groningen gestudeerd. Driemaal is scheepsrecht dacht de student, die verhuisde van Friesland naar Noord-Brabant om aan Avans te kunnen studeren. Helaas lukte het Jelmer wederom niet om succes op zijn studie te boeken. “Toen zag ik SWITCH voorbijkomen en dacht ik meteen ‘hier meld ik mij voor aan’”, vertelt Jelmer.

ADHD

Omdat de 23-jarige vond dat hij wel iets van een opleiding af moest ronden, wilde hij weten wat écht bij hem zou passen. “Je leert bij het traject heel veel over jezelf, je opvoeding, ouders en je eigen denkwijze. Al deze achtergronden gebruiken we om keuzes te maken in het leven, maar ik heb nooit inzicht gekregen waarom ik sommige keuzes maak.”

Die inzichten heeft Jelmer in zes weken wél gekregen en de uitkomst is verrassend. “Ik ben erachter gekomen dat ik gewoon niet moet studeren. Vier jaar een opleiding doen is kennelijk niks voor mij, dat is de conclusie.” Toen Jelmer begon met zijn studie aan Avans werd ADHD gediagnostiseerd en dat verklaart veel. “Dagelijkse dingen zoals boodschappen doen en koken, kon ik in mijn hoofd niet combineren met studeren. Eerder woonde ik met anderen en had ik hier minder last van. Sinds ik op mijzelf woon, ervaar ik al dit soort druktes continu”, concludeert Jelmer.

“Dat een hogeschool mij zou steunen om te stoppen met studeren had ik nooit verwacht. Ik dacht dat er vast wel ergens een eigen belang van Avans bij zou zitten.” Jelmer gaat zich richten op cursussen en wil een eigen bedrijf beginnen in coaching. “Toen ik bij SWITCH gecoacht werd, leek mij dat erg leuk om te doen dus dat wil ook gaan doen.”

PLEUN LINDERS

Pleun Linders, tweedejaars student Bedrijfskunde, deed ook mee aan het programma SWITCH. Ze had zich niet uitgeschreven, maar twijfelde behoorlijk. “Ik wist gewoon niet zeker of ik de juiste studie aan het doen was. Tijdens het traject kom je er achter wat je kernwaarden zijn. Je vormt als het ware een rugzak waarmee je verder kunt”, zegt Pleun.

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik Bedrijfskunde blijf doen. Ik ben in gaan zien dat mijn persoonlijke kernwaarden wél aansluiten bij deze studie”, aldus Pleun. Ook is de student van mening dat als je een dergelijke cursus over jezelf zou krijgen vóór je begint met studeren, je een veel betere keuze kan maken.

