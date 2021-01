Meester Nick is onverwachts op zijn plek in de onderbouw

Nick tussen zijn stageleerlingen

Dat Nick Tolenaars aan de Pabo wilde studeren, wist hij al vroeg. Maar dat hij in de onderbouw zijn geluk zou vinden? Dat had de derdejaarsstudent, die als man in de onderbouw een uitzondering vormt, niet verwacht. In de serie ‘De uitzondering op de regel’ komen studenten als Nick aan het woord.

Op de middelbare school twijfelden veel klasgenoten van Nick Tolenaars over hun vervolgopleiding. Nick niet. Die wist in 3-havo al dat hij iets met kinderen wilde doen. “Ik gaf korfbaltraining en dat vond ik geweldig”, vertelt hij met glunderende ogen. “Kinderen helpen bij hun ontwikkeling, ze beter zien worden, dat past helemaal bij mij.”

Brutale kinderen

Toen hij aan de Pabo in Breda begon, was het zijn grote droom om met kinderen uit groep zeven en acht te werken. Dolbij was Nick dan ook toen zijn eerste stage daar plaatsvond. “Toen ik na mijn eerste dag thuiskwam, vroeg ik mezelf af waar ik in vredesnaam aan was begonnen. Ik vond het vreselijk”, zegt Nick. “Dat lag ook wel aan de klas, die was moeilijk. Ik vond het niets. De kinderen waren hartstikke brutaal.”

De Pabo is een opleiding van Avans met weinig mannen. Op dit moment heeft de Pabo 630 studenten, waarvan er 127 man zijn. In het derde jaar voltijd zitten 89 studenten. Vier daarvan zijn mannen die zich specialiseren in het jonge kind. Nick is er daar een van.

Theatraal

Bij zijn volgende stage zou hij naar de onderbouw gaan. Dat zag hij niet zitten. Nick twijfelde inmiddels over de hele opleiding. Want als de bovenbouw hem niet beviel, zijn grote droom, wat dan wel? Na een gesprek met zijn studiecoach begon hij aan zijn stage bij de kleuters. Met flinke tegenzin. “Maar het bleek precies te zijn wat ik wilde. Ik kon er lekker theatraal zijn en de kinderen keken echt tegen me op”, vertelt hij. “Ze zien je als rolmodel en zijn heel eerlijk. Dat vind ik heel belangrijk.”

Nu hij kennis heeft gemaakt met de onderbouw, ziet hij zichzelf er niet snel meer verdwijnen. Hij is volledig op zijn plek, iets wat hij nooit had durven dromen. Vooral groep drie vindt hij leuk. “Daar gaan de kinderen echt van niets naar iets. Ze beginnen net met lezen en schrijven en ontwikkelen zich snel. Dat is heel mooi om te zien”, zegt hij.

Alleen maar zingen en knutselen

Regelmatig krijgt Nick met vooroordelen te maken, als hij vertelt dat hij zich als jongen specialiseert in kinderen uit de onderbouw. “Dan denken ze dat ik de hele dag zit te knutselen en zingen. Dat zou ik volgens hen niet kunnen omdat ik een man ben”, vertelt hij lachend. “Ik ben inderdaad niet de beste zanger. Maar dat betekent niet dat ik geen goede leraar ben. Die opmerkingen doen me dan ook niets.”

Dat hij op zijn opleiding met weinig mannen zit, deert Nick niet. Door de vele online lessen zit hij nu toch niet live in een klaslokaal. Wel zit het hem dwars dat veel lesmateriaal gericht is op vrouwen. “In voorbeelden worden veel vrouwelijke leerkrachten aangehaald. Dat is wel jammer. Op internet zoek ik dus veel naar theorie die gericht is op mannen in het onderwijs”, zegt hij. “Ook hebben we op de Pabo niet zoveel mannelijke docenten. Het zou fijn zijn als dat verandert.”

Rechttoe rechtaan

Volgens Nick is het goed voor een kind om ook eens een meester te hebben. Zo krijgen de leerlingen met een andere stijl van lesgeven te maken. “Ik merk dat veel vrouwen in het werkveld om me heen altijd van het positieve uitgaan naar de kinderen toe”, zegt hij. “Zo werk ik natuurlijk ook. Maar als een leerling gedrag vertoont dat ik niet wil, horen daar consequenties bij. Daar ga ik wat sneller tot toe over. Dat heb ik gemerkt bij observatieopdrachten, ook bij vrouwelijke collega’s op mijn stage. Ik ben eerder rechttoe rechtaan.”

Een gebrek aan mannen op de Pabo is volgens Nick lastig om te verhelpen. Eerder werd landelijk het collegegeld voor de eerste twee jaar al gehalveerd, om zo meer studenten in het algemeen te trekken. Volgens de derdejaarsstudent kan Avans een rol spelen. Nick geeft aan dat het kan helpen om mannen meer te betrekken bij het promoten van de opleiding.

“Laat ook mannen zien bij open dagen en bij voorlichtingsdagen. Het nodigt niet uit om de Pabo te gaan doen als je al twijfelt of de opleiding iets voor je is en je dan alleen maar vrouwen tegenkomt.”

Dagje meekijken

Nick hoopt dat meer mannen zich in de toekomst aanmelden bij de Pabo én voor de onderbouw kiezen. “Kinderen kijken altijd uit naar het hebben van een meester. Dat was in mijn eigen tijd ook al zo. Het is echt heel leuk werk”, zegt hij. “Meld je gewoon eens aan voor een open dag, of bel naar een basisschool of je een dagje mag meekijken. Dat is meestal geen probleem en hartstikke leuk!”