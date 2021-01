Deel tentamens volgende week op externe locaties

Blokkende studenten opgelet: een deel van de tentamens wordt volgende week afgenomen op externe locaties.

De huidige lockdown heeft geen invloed op de eerste tentamenweken van 2021, maar wel op de plaats waar de toetsen plaatsvinden. Voor een aantal tentamens maakt Avans namelijk gebruik van Breepark in Breda, waar tussen de eerste en tweede lockdown ook lessen werden verzorgd, en de Brabanthallen in Den Bosch.

Sommige tentamens zijn wél op een Avanslocatie, of vinden plaats in de vorm van opdrachten, een essay of zelfs online. Studenten en docenten zien in hun persoonlijke toetsrooster welke toetsen buiten de Avansgebouwen plaatsvinden.