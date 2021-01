Kevin, Caelis en Thijmen vertellen hoe het is om als man Verpleegkunde te studeren

Caelis (oranje shirt) tijdens werken in de coronacrisis

Kevin Wagemakers, Caelis Baert en Thijmen Topouzis zijn de enige mannelijke eerstejaarsstudenten Verpleegkunde in hun klas. Dat ze man zijn, is soms een voordeel. ‘Sommige cliënten vinden me leuk, puur omdat ik man ben!

De drie eerstejaarsstudenten zijn om verschillende redenen Verpleegkunde gaan studeren. Toch is er één verbindende factor: ”We willen allemaal graag mensen helpen en beter maken”, vertellen de drie enthousiast.

Wat is de reden dat jullie Verpleegkunde zijn gaan studeren?

Caelis: ”Ik zat op het vwo en zag mezelf belanden op de Technische Universiteit in Delft bij de studie Bouwkunde. Maar ik haalde mijn jaar niet en moest naar de havo. Dat betekende ook dat ik al snel moest weten welke vervolgopleiding ik zou doen. Toen kwam corona en kon ik geen open dagen bezoeken. Ik heb toen maar gekozen voor de studie Communication & Multimedia Design, ook bij Avans. Als bijbaantje werkte ik ondertussen als facilitair medewerker in de zorg. Ook mijn nicht werkte daar. Toen zij op de corona-afdeling terecht kwam, wilde ik mijn steentje bijdragen. Toen ben ik geswitcht naar Verpleegkunde.”

Thijmen: ”Ook ik deed vwo. Het was mijn grote droom om Geneeskunde te gaan studeren, maar ik werd twee keer uitgeloot. Toen ben ik Verpleegkunde gaan doen. Dat voelt niet als een tweede keus. De medische sector spreekt me erg aan. Het helpen van patiënten, dat vind ik erg leuk.”

Kevin: ”Ik werk al ruim vier jaar in de zorg met verschillende doelgroepen, ook als bijbaantje. Nu werk ik als begeleider in de gehandicaptenzorg. Omdat het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen me aanspreekt, ben ik Verpleegkunde gaan studeren.”

Waren jullie ervan op de hoogte dat jullie weinig mannelijke studiegenoten zouden hebben?

Thijmen: ”Ik heb er niet bij stilgestaan. Voor mij is het ook geen belemmering. Wel is Verpleegkunde een opleiding waarbij karaktereigenschappen als zorgzaam en empathisch belangrijk zijn. Misschien passen die over het algemeen beter bij vrouwen. Ik heb die eigenschappen ook.”

Caelis: ”Voor mij was het geen belemmering om de studie te gaan doen. Ik wil levens redden, wat de obstakels dan zijn maakt me niet uit. In onze klas is het ook geen punt. Ik heb het heel erg naar mijn zin.”

Kevin: ”Ik was ervan op de hoogte dat er weinig mannen in de verpleegkunde werken of dit studeren. Als je een keer in het ziekenhuis hebt gelegen of er bent geweest, ben je waarschijnlijk weinig mannen tegengekomen. Wel is dit per setting verschillend. Binnen de gehandicaptenzorg en ziekenhuis zijn meer mannen werkzaam dan in de verpleeghuiszorg.”

Kevin tijdens een schoolopdracht

Jullie lopen allemaal stage of hebben al werkervaring. Hoe is het om als man in de verpleegkunde te werken?

Caelis: ”Ik hoor al vier weken lang elke dag hoe leuk de cliënten het op mijn stageadres wel niet vinden dat ik een man ben. Sommigen vinden me leuk, puur omdat ik man ben! De reacties zijn heel positief.

Sinds kort woont er een nieuwe man op onze afdeling. Hij praat makkelijk, maar is toch wat schuw in contact. De laatste tijd trekt hij erg naar mij. Hij vindt het fijn dat hij bij mij ook af en toe een vies grapje kan maken, haha!”

Kevin: ”Ik merk ook echt dat cliënten blij zijn als er een mannelijke verpleegkundige is. De doelgroep waarmee ik werk kan dit lastig laten merken, maar ze zijn erg enthousiast als je er bent. Ook ben ik natuurlijk nog jong. Dat vinden ze ook erg leuk. Zowel de mannelijke als vrouwelijke cliënten.”

Thijmen: ”Stage lopen doe ik nog niet, maar als patiënt zou ik het ook fijn vinden als er een mannelijke verpleegkundige in de buurt is. Dan heb je toch iemand waarmee je op dezelfde manier denkt.”

Krijgen jullie te maken met vooroordelen?

Caelis: ”De meeste van mijn vrienden studeren ICT en dat is natuurlijk heel anders dan wat ik doe. Daarom vertel ik elk detail van wat ik meemaak op mijn stages. Ze maken me er als grap vaak belachelijk om, haha! Als puntje bij paaltje komt hebben ze wel veel respect voor mijn werk.”

Kevin: ”’Je zult wel geen ‘echte man’ zijn als je als man verpleegkundige studeert’, hoor je weleens. Tegen mij persoonlijk hebben ze dat nog nooit gezegd, trouwens.”

Thijmen: ”De eigenschappen die je nodig hebt, worden als man zijnde vaak niet als ‘stoer’ gezien. Verpleegkundigen worden vaak als lief en zorgzaam gezien. Een stereotype vrouw past hier dan eerder bij, zeggen velen.”

Is het soms ook een voordeel om als man in een sector te werken of studeren met veel vrouwen?

Caelis: ”Onze manier van werken en ons gedrag is soms wat anders dan die van vrouwen. Wij werken misschien iets relaxter en pragmatischer. Dat kan op de werkvloer goed van pas komen.”

Kevin: ”Ik keek pas een documentaire over een mannelijke verpleegkundige. De vrouwen om hem heen gaven aan dat ze het fijn vonden dat er ook mannen waren. En dat is ook zo, denk ik. Het zorgt voor afwisseling. Ook is ons werk best fysiek. Zeker als je vaak mensen uit bed tilt. Daarin hebben we als man zijnde een voordeel. Wij tillen wat makkelijker.”



Caelis: ”Op school trekken wij als mannen vaak wat meer naar elkaar toe. Niet eens altijd bewust, soms komt het ook gewoon zo uit.”



Thijmen: ”Ja, dat klopt. Ik kan het met iedere vrouw uit onze klas goed vinden, we hebben een hele fijne klas. Maar om soms even met de mannen te zijn, is wel fijn.”

Thijmen op een oude werkplek

Is Verpleegkunde een ‘vrouwenstudie’?

Caelis: ”De eerste verpleegkundigen waren nonnen. Daar stamt het beeld dus vast vanaf. Maar het is geen studie voor vrouwen of andersom. Wel is het zo dat het eerste gedeelte van de studie in het teken staat van de basis. Dat houdt in: veel zorg aan bed, wassen. Ik vind dat leuk om te doen, maar niet alleen maar. Je ziet dat vooral vrouwen dat later in hun werk wel gaan doen en ook echt leuk vinden. Als je dat niet ziet zitten, heb je het de eerste periode zwaar.”

Thijmen: ”Je hebt de verzorgende kant en de actiekant. Als Verpleegkundige kan je ook werken voor Defensie, op de ambulance of in de psychiatrie. Vrouwen kiezen misschien eerder voor de verzorgende richtingt en mannen voor de actie. Maar niet iedereen weet dat er ook die actiekant is. Daar gaat het mis.”

Zou Avans de studie Verpleegkunde bij mannen moeten promoten? Thijmen: ”Als je echt geïnteresseerd bent in deze opleiding, kom je er na het doen van research vanzelf bij uit. De opleiding zelf hoeven ze dus niet te promoten. Wel zou het slim zijn om ook de actiekant’ van ons beroep wat meer uit te lichten. Het is niet alleen verzorgen, maar je kunt ook op de ic werken of op de ambulance rijden.”



Caelis: ”Het verzorgende gedeelte is nou eenmaal de basis van je studie. Zeker in je eerste jaar.”



Kevin: ”Het hoort erbij. Als je dat later niet fulltime wilt doen, is het een kwestie van snel afronden en door. Qua promotie zou het zoals Thijmen al zegt goed zijn om de actiekant en de verpleegtechnische handelingen te benadrukken. Veel mannelijke verpleegkundigen die ik ken of wel eens heb gesproken, zijn op plekken gaan werken waar actie is.”

Kevin

Wat zien jullie jezelf over vijftien jaar doen?

Caelis: ”Over vijftien jaar denk ik niet dat ik nog het lichaam heb om op de ambulance te werken. Dat is echt zwaar werk. Ik zie mezelf dan misschien wel zorgmanager zijn. Dat lijkt me wel wat.”



Thijmen: ”Het zou mooi zijn als ik toch nog word ingeloot voor Geneeskunde. Hoewel ik Verpleegkunde leuk vind, mis ik de medisch-pathologische kant soms. Zo niet, wil ik ook graag op de ambulance werken. Maar dat kan nog zo veranderen!”



Kevin: ”Zoals Caelis al zegt, kan werken in de zorg fysiek zwaar zijn. Als je tijdens een dienst veel mensen moet tillen met de hand, voel je dat aan het eind van de dag in je rug. Ik wil sowieso in de zorg blijven werken. Waar precies weet ik nog niet. Misschien op de Intensive Care of op de ambulance, waar in ieder geval veel handelingen zijn. Dat trekt mij wel. Ook heb ik dan misschien wel een master gedaan of me gespecialiseerd.”