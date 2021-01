Bossche Avanslocaties verhuizen in 2023 naar Onderwijsboulevard

Sfeerimpressie Onderwijsboulevard. Bron: DP6 architectuurstudio

De Bossche Avanslocaties Hervenplein, Stationsplein en Parallelweg 64 verhuizen in 2023 naar de Onderwijsboulevard. Het oude pand van de kunstacademie, dat gesloopt wordt, maakt plaats voor een nieuw schoolgebouw.

Dat staat in het nieuwbouwplan dat onlangs is gepresenteerd. Het is al langer de wens van Avans om aan de Onderwijsboulevard uit te breiden. Het aantal studenten in Den Bosch neemt toe en zit momenteel op 13 duizend. ”Zo kunnen studenten makkelijker met elkaar samenwerken en kennis delen”, laat Avans weten.

Studentenwoningen

Naast het nieuwe schoolgebouw worden er door BrabantWonen op dezelfde plek circa 200 studentenwoningen en woningen voor starters gebouwd, laat directeur huisvesting Arnaud Opdam weten in het Brabants Dagblad. Daaronder komt een parkeergarage met zo’n 240 plekken voor auto’s van medewerkers van Avans, met in- en uitgang aan de Statenlaan. Ook komt er een groene buitenruimte.

Op de informatieavond die Avans en BrabantWonen organiseerden vlak voor de kerstvakantie, bleek dat omwonenden en andere partijen zich druk maken om de verkeersdrukte die mogelijk ontstaat. “Daarover hoeven zij niet bezorgd te zijn”, zegt Opdam in het krantenartikel. “Er komen tweeduizend studenten naar locatie, maar die maken vooral gebruik van het openbaar vervoer.”

In het najaar van 2021 start de nieuwbouw. In augustus 2023 moet het af zijn.

