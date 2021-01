Deze snacks moet je proberen, want het is de Week van Snoep Goed!

We zitten halverwege de Week van Snoep Goed, maar volgens Daan Schapendonk is het nooit te laat om mee te doen: “Je kunt deze challenge altijd aangaan, dus ook vandaag kun je nog aansluiten.” Daan geeft je twee gezonde snackrecepten die jij in je studentenhuis gewoon kunt maken.

We zijn een hele dag thuis, hebben minder beweging en eten waarschijnlijk meer tussendoortjes. En dat is logisch: “Je loopt continu langs de voorraadkast waar de koekjes roepen om opgegeten te worden”, benadrukt Daan. “Juist in deze tijd is het belangrijk om je voeding in de gaten te houden. Daarom hebben we een spatie gezet tussen snoep en goed, want er is helemaal niets goeds aan.” Daan kan het weten, want hij heeft namelijk twaalf jaar ervaring in de snoepindustrie. Hij werkte bij een snoepwinkel en een snoepfabriek. “Ik nam nooit snoep mee voor mijn kinderen, omdat ik niet achter het product stond. Daarom ben ik op een gegeven moment ook gestopt met de verkoop.”

Challenge

Het is de bedoeling dat je dus meer gezonde tussendoortjes gaat eten. Deze speciale week is om bewustwording te creëren, maar het is ook de bedoeling dat je het blijft volhouden vindt de initiatiefnemer. Via de site van de actie kun je inschrijven, waarna je het magazine ontvangt met support om dit vol te houden.

Snacktips

“Dat je groenten en fruit moet eten in plaats van een zak chips is logisch. Maar je kunt het ook lekker maken: neem bijvoorbeeld een zoete puntpaprika met hoemoesdip. Maar ik heb ook twee lekkere recepten voor studenten.”

Popcorn Recept

– Maïs

– Paprikakruiden

– Chilikruiden

Neem wat maïs en bak die in een laagje olie. Voor de smaak voeg je geen zout toe, maar doe daar paprikakruiden en eventueel chilipoeder bij. Zo krijg je heerlijke gezonde popcorn!

Chocoloademoes

– Avocado

– Banaan

– Eetlepel cacao

– Vanille extract

Maak een moes van avocado en banaan. Voeg daar een eetlepel cacaopoeder aan toe en eventueel wat vanille-extract/druppels.