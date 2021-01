Diploma vóór 1 september? Dan krijg je 535 euro terug

Het kabinet voorziet dat veel studenten bij het afstuderen vertraging oplopen. Daarom krijgen alle afstudeerders in het hoger onderwijs dit studiejaar 535 euro terug, oftewel drie maanden collegegeld.

Dat heeft minister Van Engelshoven zojuist bekendgemaakt. Voor universitaire studenten geldt dit als ze hun masterdiploma behalen. In het hbo geldt het voor alle soorten diploma’s: bachelor-, master- of ad-diploma.

Als ze in deze maanden (t/m 31 augustus) hun recht op een aanvullende beurs verliezen, krijgen hbo- en wo-studenten ook een tegemoetkoming. Die bedraagt 1.500 euro. Alle informatie staan op de website van DUO.

Bewijzen

Het is een generieke maatregel. Studenten hoeven dus niet te bewijzen dat hun studievertraging (als ze die überhaupt hebben) werkelijk door de coronacrisis is veroorzaakt. Die beoordeling zou veel gedoe opleveren, dus het ministerie compenseert deze studenten liever allemaal in één klap.

De studenten hoeven de tegemoetkoming niet aan te vragen. Studiefinancier DUO kijkt zelf of ze er recht op hebben en maakt het geld dan over.

Voor deze tweede ronde trekt het kabinet 135 miljoen euro uit, bovenop de 200 miljoen euro die al eerder was gereserveerd. Voor mbo’ers zijn zulke maatregelen ook getroffen, maar dan met andere bedragen. De studiefinanciering en het collegegeld voor het mbo zijn anders dan voor het hoger onderwijs.

Handreiking

Het Interstedelijk Studenten Overleg vindt de handreiking fijn, maar zou liever een hogere compensatie zien, staat in een eerste reactie. “Een maand studievertraging kost een uitwonende student al gauw ruim duizend euro extra”, zegt voorzitter Dahran Çoban. “Als je meer dan drie maanden vertraging hebt, dekt deze compensatie niet eens je collegegeld.”

Vorige week hadden diverse partijen in de Tweede Kamer het kabinet al gevraagd om zich te buigen over extra compensatie voor studenten.

De coronacompensatie is dus alleen voor laatstejaars studenten. Het kabinet is voorlopig niet van plan om de portemonnee te trekken voor studenten in eerdere studiejaren, zoals minister Van Engelshoven vorig jaar liet weten. Zij kunnen hun achterstand later in hun studie misschien weer wegwerken, is de gedachte.