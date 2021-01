Dit is er wél te doen met carnaval

Carnaval in Breda. Bron: Flickr, FaceMePLS

Geen polonaises, geen uitpuilende pleinen en kroegen, geen zee aan plastic bekers op de grond en geen optochten. Carnaval zal dit jaar niet het volksfeest zijn dat we gewend zijn. Maar wat staat er tot nu toe wel op de planning? Een overzicht per Avans-stad.

Breda

In het Kielegat zal de Grote Markt dit jaar niet vollopen. Stichting Kielegat heeft een alternatief programma bedacht dat voornamelijk te zien is bij de regionale televisiezenders BredaNu en BaronieTV.

Heb je zin om met je medestudenten je gevel, tuin, balkon of zelfs de straat te versieren? Doe dan mee aan de Grôtste Versierders. Het Kielegat vraagt om jouw best versierde plekken van Breda op de foto of video te zetten en in te sturen voor 13 februari. De dag erna kunnen de beste inzendingen rekenen op een bezoek van Prins Arie.

Kielegat de Moovie

Bingewatchen kun je deze carnaval ook. Zondag 14 februari is namelijk de première van Kielegat de Moovie. En je kunt zelf ook een glansrol vertolken. Leg dan wel voor 7 februari jouw carnavalsmoment vast en stuur deze op naar film@kielegat.nl. Meer info vind je hier.

Geen zin meer om binnen te feesten? Stichting Kielegat organiseert op dinsdag 16 februari de Kielegatse Kilometer. Coronaproof wandelen door de stad op zoek naar echte carnavalsverhalen van het Kielegat.

Tilburg

Het groen-oranje feest in de Kruikenstad zal dit jaar op een andere manier doorgaan. ‘Kèk mar wègge sjouwt’ is het motto van 2021. Het betekent: kijk maar wat je doet en geniet van het leven. Het motto kunnen we dit jaar niet te letterlijk nemen. Toch organiseert Tilburg.com, het platform voor acties, agendatips en nieuws uit Tilburg, een feestje voor de carnavalliefhebber. Met De Grote Carnaval livestream 2021 kan je vanachter je beeldscherm op 13 februari van 18:30 tot 23:59 gratis Carnaval vieren.

Tijdens 11-11 werd er, ondanks de coronamaatregelen, stilgestaan bij de aftrap van het carnavalseizoen.

Ook is er een bingo, waar mooie prijzen te winnen zijn. Daar moet je wel een kaartje voor kopen. Dat kan hier. Wat er op het programma staat is nog geheim. Wel is bekend dat er optredens zijn van onder andere de Claploopers en Jouri Plaizier. Volg het evenement op Facebook en houd ze in de gaten.

Verder zijn er in Tilburg plannen om in de zomer Carnaval te vieren. Het stadsstrand Beachy heeft een Zomercarnaval opgezet voor het geval dat er dan weer gefeest kan worden.

Roosendaal

In Tullepetaonestad blijven de feestvierders ook binnen. De Stichting Carnaval Roosendaal is op dit moment nog bezig met het organiseren van de online evenementen. Wel is duidelijk dat er met carnaval een aantal uitzendingen voor Tullepetaon.tv gemaakt zullen worden.

Den Bosch

In oktober van het vorige jaar liet de Oeteldonksche Club al weten dat er geen fysieke activiteiten zouden plaatsvinden in 2021. Dus geen aankomst van de Hoogheid op het station, geen onthulling van Knillis en ook geen grote optocht door de stad. Toch laat de organisatie Carnaval niet stilletjes aan zich voorbij gaan.

In café De Smidse is het met Live in Oeteldonk drie dagen lang digitaal feest. Op 14 tot en met 16 februari wordt er vanuit het café van 11:11 tot 23:11 een dagvullend programma gepresenteerd. Met muziek, interviews en digitale interactie hoopt men toch een beetje het Oeteldonkse carnavalsgevoel over te brengen. Via een livestream is het gratis te volgen.

Ook Oeteldonk stond op 11-11 stil bij de aftrap van het seizoen.

Grote Oeteldonkse Online TV Show

Vrijdagavond vindt de Grote Oeteldonkse Online TV Show plaats. Deze interactieve spelshow met muziek duurt 2,5 uur en heeft als thema ‘Oeteldonk, ’t borrelt al’. Gratis is het niet, een kaartje kost 14 euro. Die kan je hier bestellen.

De Oeteldonksche Vriendenclub van Elluf brengt sinds 2013 elk jaar een carnavalsnummer uit. Door corona lieten ze zich niet tegenhouden.

Studentenverenigingen

De studentenvereniging in Avans-steden hebben nog geen concrete plannen voor tijdens carnaval. Daar wordt nog over nagedacht.