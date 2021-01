Dit zijn de goede voornemens van 2021

In de eerste week van januari worden ieder jaar opnieuw ontzettend mooie beloftes gedaan. Goede voornemens zoals vaker sporten, gezonder eten en dry January paseren de revue. Hoe gaan de Avansstudenten 2021 in?

We beginnen met Amelie de Regt, tweedejaars Communicatiestudent op Avans. Haar lijstje bestaat uit voornemens die te maken hebben om meer rust te creëren voor zichzelf. “Ik vind het fijn om mijn hoofd leeg te kunnen maken. Plannen, op tijd rust nemen en sporten dragen daar aan bij. Ik merk ook dat ik erg veel kostbare tijd in social media steek. Die tijd had ik beter kunnen gebruiken om te studeren of om een boek te lezen. We kunnen in deze tijd niet veel en als ik dan volgens de coronamaatregelen een keer afspreek, moet ik daar extra van genieten omdat het speciaal is.”

Voor Ondernemerschap en Retail Managementstudent Hugo Roggeveen is het niet raar dat zijn wensen draaien om zijn studie. Zijn belangrijkste voornemen is ondernemen. Daarnaast heeft hij veel hoop, wat in deze tijd ook een mooi voornemen is!

Wietse van Bruggen, eerstejaars International Businesstudent wil groeien en doorontwikkelen. Stil zitten is niets voor hem, dus heeft hij doelen voor ogen die hij in 2021 wil bereiken. Een tip van hem: schrijf op wat je wil behalen, dan kun je kijken of het is gelukt.