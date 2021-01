Door Brexit meer internationale studenten voor Avans

Foto: pixabay

De Brexit pakt voor de instroom van buitenlandse EU-studenten positief uit voor Nederland. Studenten uit bijvoorbeeld Polen, Bulgarije en Roemenië die de voorkeur gaven aan een studie in het Verenigd Koninkrijk, kiezen nu voor een opleiding bij bijvoorbeeld Avans.

“Studenten moeten door de Brexit veel meer hindernissen nemen en daarom verleggen ze hun focus naar bijvoorbeeld Nederland”, legt adviseur DMCS, Noortje de Kort, uit. “Nederland heeft ook een goed imago”, vult haar collega-adviseur van DMCS, Femke Geurts, aan.

AE&I

Avans heeft vijf Engelstalige bachelor- en vier Engelstalige masteropleidingen. “We zien dat een aantal academies voorloopt op de aantallen inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar”, zegt De Kort. Voorbeeld is de Academie voor Engineering & ICT (AE&I). De teller van het aantal inschrijvingen van internationale studenten staat daar momenteel op 38. Vorig jaar waren dat er rond deze tijd 15.

Nieuwe maatregelen

Omdat het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer is van de Europese Unie, ziet studeren er anders uit. Zoals het aanvragen van een verblijfsvergunning. “Voorheen hoefde je je alleen maar te registeren bij de gemeente waar je ging studeren”, zegt Geurts. Maar EU-studenten moeten nu een verblijfsvergunning in het Verenigd Koninkrijk aanvragen en studenten uit het Verenigd Koninkrijk moeten een verblijfsvergunning voor het betreffende EU-land aanvragen.

Tevens is het voor zowel de Britse studenten als de studenten in de EU-landen duurder geworden om een opleiding te volgen. Vóór 1 januari betaalden ze het wettelijk vastgestelde collegegeld van 2413 euro. Nu moet een student het zogenaamde instellingsgeld betalen. Dat komt neer op zo’n 8.300 euro. In Nederland is studeren relatief goedkoop. Een EU- student betaalt evenveel collegegeld als een nationale student.

Oost Europa

Vooral studenten uit Oost Europese landen zoeken buiten het Verenigd Koninkrijk. Avans speelt daar al een tijd op in en werft actief. Geurts: “Daar is de potentie en het animo onder studenten erg hoog.” Voor corona gaf Avans daar veel voorlichting op onder andere middelbare scholen. “Ook toen al zag je dat de inschrijvingen niet tegenvielen”, zegt De Kort. Toch is het altijd afwachten of een student ook echt start: “Het is en blijft voor een 16-jarige een stap om voor vier jaar in het buitenland te gaan studeren.”