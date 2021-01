Enquête: Hoe denken Avansstudenten over vaccineren?

In Nederland zijn gisteren de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd tegen het coronavirus. Er is nog wel wat discussie rondom het vaccin. Hoe denken Avansstudenten erover?

Nederland is van plan om dit jaar iedereen te vaccineren die dat wil. Studenten zonder medische indicatie zijn waarschijnlijk rond april aan de beurt. En studenten met medische indicatie al in februari.

Volgens een enquête van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS, stijgt het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren. 75 procent van de Nederlanders zegt nu ‘ja’ tegen het vaccin. De Nederlanders die niet willen, vinden dat de productie te snel gaat. Ook zijn ze bang voor de bijwerkingen van het vaccin. Anderen denken geen risicogroep te zijn en willen zich daarom niet laten vaccineren.

Invullen

Punt wil graag weten hoe Avansstudenten denken over vaccineren. Vul daarom de enquête in. Hij is anoniem, bestaat uit ja/nee vragen en een open vraag en invullen duurt ongeveer 5 minuten.