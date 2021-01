Eten in 2030: plantaardiger, duurzamer en gemak is belangrijk

Hoe eet Generatie Z* in 2030? Studenten Pien Hermans, Dennis Kant, Lars Meinders en Anne Willemsen volgden de minor Business 2030 en bedachten een concept voor duurzaam geteeld voedsel waar zowel consumenten als boeren profijt van hebben.

‘In The Mood For Fresh Frozen & Fast’, heet het concept van de studenten. Een maaltijdbox met producten die rechtstreeks van boeren komen en die bij de consument thuisbezorgd wordt. De inhoud is gepersonaliseerd, de ontvanger kan zelf kiezen: vlees, vis, vegetarisch of veganistisch.

“Het voordeel voor de boer is dat de supermarkt niet meer tussen boer en consument zit”, vertelt Dennis, student Bedrijfskunde. “Dat betekent een grotere marge voor de boer.” De verschillende producten worden bij de boeren opgehaald en op een andere locatie bij elkaar gebracht. “Het is gemak voor de boer, maar ook voor de consument, die niet meer hoeft na te denken over recepten”, voegt student Technische Bedrijfskunde Anne toe.

Alle vrijheid

De vier studenten gingen voor opdrachtgevers FoodUp Brabant en aardappelteler Jacob van den Borne aan de slag. “Ze waren benieuwd naar onze kijk, want wij zijn de toekomstige consumenten”, vertelt Anne. “We kregen alle vrijheid van de opdrachtgevers, ze hebben ons niet gestuurd.”

“We konden onze ideale wereld schetsen”, zegt Anne. “We zijn op zoek gegaan naar trends en kwamen zo uit bij mogelijkheden voor de toekomst.” Dennis: “Onze inzichten deelden we in brainstormsessies met de opdrachtgever en met de andere studenten van de minor.”

De studenten deden met een enquête onderzoek naar hoe hun leeftijdsgenoten de toekomst voor zich zien, op het gebied van voedsel. Anne: “De enquête was een testmiddel. Klopte het wat wij dachten? Leeft het bij meer studenten? Dat bleek zo te zijn. Voor ons was dat positief, want we konden door met het idee dat we in ons hoofd hadden.”

Beter voor het milieu

Sommige resultaten van de enquête waren best opvallend. Drie kwart van de geënquêteerden staat open voor veranderingen in zijn of haar voedselpatroon. Bijna 80 procent is zelfs bereid het aan te passen als dat beter is voor het milieu. Daarbij sluit aan dat ruim 94 procent denkt dat er in 2030 meer plantaardig gegeten wordt. De helft denkt minimaal een dag per week geen vlees te eten.

Ook is meer dan 60 procent van de jongeren die de enquête invulden, bereid meer te betalen voor duurzaam geproduceerde producten. Daarbij merken de studenten wel op dat de geënquêteerden eerder aangaven bij het doen van boodschappen vooral op de prijs te letten. En bestellen ze boodschappen of maaltijdboxen, dan moeten die met elektrische vervoersmiddelen thuisbezorgd worden, werd veel aangegeven.

Beleving van eten

“Wat ik opvallend vond, is dat mensen aangaven dat ze verwachten dat ze in 2030 meer tijd kwijt zijn aan het bereiden van voedsel”, zegt Anne. “Alles moet sneller, maar voor eten lijken ze wel de tijd te nemen. De beleving van eten wordt steeds belangrijker, er moet een verhaal achter zitten.” Anne denkt dat de huidige coronacrisis daar een rol in kan spelen. “Daardoor is de bezorging van eten toegenomen. Als iedereen straks weer druk is, hoe komen dan de producten van de boeren bij de consument? Daar hebben wij iets op bedacht.”

*Wie geboren is tussen 1995 en 2012 hoort bij Generatie Z. Deze jongeren groeien op in een snel veranderende wereld en die is voor een groot deel online. Ze zijn autonoom en ondernemend, maar komen ook in actie tegen bijvoorbeeld klimaatverandering, waar zij als eerste de gevolgen van ondervinden.



