Even voorstellen: Bjorn en Sam zijn de nieuwe columnisten van Punt

Regelmatig verschijnen er columns op Punt. Van docenten als Stefan van Teeffelen, maar ook van studenten. Tweedejaars Bjorn Keeris en Sam Jagtenberg nemen jullie het komend jaar mee in hun dagelijks leven. Ze stellen zichzelf even voor.

Bjorn Keeris, foto: Ilse Wolf Fotografie

“Ik ben Bjorn Keeris (22 jaar), ik studeer Social Work in Den Bosch en woon in Eindhoven. Momenteel loop ik stage bij Autiroze, een organisatie voor LBTI+’ers met een autismestoornis. Twee jaar geleden ben ik aan deze opleiding begonnen omdat ik, hoe cliché dat ook klinkt voor een Social Workstudent, graag andere mensen wil helpen en een positieve bijdrage wil leveren aan de maatschappij. In mijn columns wil ik het met jullie hebben over politiek, het studentenleven, de coronacrisis en rechtvaardigheidskwesties.”

Sam Jagtenberg, foto: Ilse Wolf Fotografie

“Mijn naam is Sam Jagtenberg (18 jaar), ik kom uit Rosmalen en ik ben student Ondernemerschap en Retailmanagement in Den Bosch. De studie bevalt me goed, er zit veel variatie in de opleiding en vooral de retail vind ik interessant. Ik vind het leuk dat ik voor Punt columns mag schrijven. Je kunt me herkennen aan mijn retrostijl, daar ben ik helemaal weg van. Wat mij bezighoudt in het dagelijks leven is badmintonnen, gamen en tijdschriften lezen. Mijn eerste column komt aanstaande donderdag online, waarin ik vertel hoe het was om terug te zijn op mijn oude middelbare school.”