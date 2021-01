GreenOffice organiseert Avans Dates voor eenzame studenten

Tinder uitgespeeld of op zoek naar iemand aan wie je een grappig TikTok-filmpje wil laten zien? GreenOffice organiseert het Avans Dates diner voor studenten die zich eenzaam voelen.

Dit voorjaar, mits de coronamaatregelen het toelaten, opent het eerste Avans Dates restaurant haar deuren aan de Hogeschoollaan in Breda. “De coronacrisis hakt er onder jongeren flink in”, vertelt Geoffrey van der Horst van GreenOffice. “Naast dat we werken aan een schonere, duurzame school, staan wij ook voor een socialere hogeschool. Daarom organiseren we een diner, geïnspireerd op het programma First Dates, voor studenten die zich eenzaam voelen.”

Interesses, hobby’s en leuke weetjes vullen de kandidaten in op het inschrijfformulier, zodat de organisatie een goede match kan maken. “Het is niet verplicht om op romantische voorwaarden mee te doen. We raden het evenement ook aan als je op zoek bent naar vriendschap”, benadrukt Van der Horst.

GreenOffice had de eerste editie van Avans Dates gepland staan op 11 februari, maar vanwege de strenge coronamaatregelen en de lockdown die tot en met 9 februari gelden, gaat die editie niet door. Zodra er versoepelde maatregelen worden aangekondigd, vindt het diner plaats in het voorjaar.

Ben jij op zoek naar liefde of vriendschap? Meld je dan aan.