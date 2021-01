Het ATGM-café voor Avansstudenten: ‘Online maak je makkelijker contact’

Het online ATGM-café, door studenten van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu, ging eind april vorig jaar de lucht in. Punt blikt terug met Daan Custers, mede-initiatiefnemer van het café, op het verloop van ‘het halve succes’.

“Ik vind dat het een half succes is geworden”, zegt Chemiestudent Daan. “Uiteindelijk was er meer animo voor het ATGM-café dan ik had gedacht. Alleen is het al snel op de achtergrond geraakt. Het was meer een trend dan iets blijvends”, verklaart hij. De tentamens volgden al snel nadat het initiatief online kwam. Ook begonnen studenten aan een stage of minor. “En waarschijnlijk hebben studenten weinig zin om nog langer achter de laptop te zitten dan ze al moeten voor school.”

Het ATGM-café is een online café waar alle Avansstudenten contact met elkaar kunnen houden en nieuwe contacten kunnen leggen. Er zijn cafés te vinden voor verschillende doeleinden. Je kunt er onder andere chatten, spelletjes doen en coaching krijgen. Daan wilde graag helpen met dit project, omdat hij door de lockdown vorig jaar last had van stress en verveling.

Actief blijven

De start van het project was niet makkelijk. “Voordat het balletje kon gaan rollen, moesten we eerst mensen bewust maken van het bestaan van het café. En er daarna voor zorgen dat ze ook actief zouden blijven.” Door veel activiteiten online te zetten, zorgden Daan en zijn mede-initiatiefnemers voor honderd leden in de eerste week.

“In het begin had ik twijfels of het wel ging werken”, aldus Daan. Het eerste chatprogramma van het café was gemaakt in Teams. “Ik was bang dat het via Teams te formeel zou worden, omdat je daar ook je schoolwerk op doet.” Daarom startte Daan een chat op Discord. Zo bleef de chat gescheiden van schoolberichten en ook kon Daan alles beter in de gaten houden.

Het doel was om studenten leuke activiteiten aan te bieden en dat is volgens Daan gelukt. “Zelf heb ik er veel aan gehad, omdat het voor mij een goede afleiding was. Ik kwam er snel achter dat je online makkelijk contact maakt, omdat er dan geen sociale barrière is. Van medestudenten heb ik gehoord dat ze blij waren dat de docenten samen met de studenten van de academie iets leuks voor hun wilde doen.”

Studiemaatje

“Hopelijk blijft het ATGM-café een digitaal platform. Misschien een plek waar mensen elkaar kunnen helpen bij het voorbereiden op een stage of een studiemaatje vinden. Als mensen ideeën hebben, sta ik daar altijd voor open. Ik hoop gewoon dat het actief blijft.”