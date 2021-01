Het stagebedrijf van Ilse zet sinaasappelschillen om tot bier

Bij welk bedrijf Ilse Gaasenbeek, derdejaarsstudent Business Innovation, stage zou lopen maakte haar niet uit. Zolang het maar écht innoverend zou zijn. Ze belandde bij PeelPioneers en viel met haar neus in de boter. “Geen bedrijf in Europa doet hetzelfde werk als wij.”

Sinaasappelschillen van onder meer supermarkten, horecabedrijven en groothandels worden normaal gesproken verbrand in grote verbranders. PeelPioneers is een bedrijf dat diezelfde schillen ophaalt en verwerkt tot voedselingrediënten voor onder andere vleesvervangers en bier. Dat doen ze van de aanwezige olie, vezels en pulp. ”Een superleuke plek om stage te lopen. Het werk is leuk, de collega’s ook en het is erg leerzaam”, vertelt Ilse, die er zes maanden stage loopt.

Tien miljoen euro

Ilse is medeverantwoordelijk voor de marketing van het bedrijf. Ze werkt aan de website, beheert de social media-accounts, ontwerpt sample boxes en helpt mee wanneer er interviewverzoeken komen. ”Geen dag is hetzelfde, en dat wat je doet heeft impact”, zegt Ilse, die bij het bedrijf begon toen er tien mensen werkten. ”Nu zijn we al met dertig. We groeien enorm en hebben pas een investering van tien miljoen euro gekregen. Daarmee bouwen we nu een nieuwe fabriek. Dat zegt wel iets over het bedrijf.”

Werknemer, geen stagiaire

Dat stage lopen bij het bedrijf betekent dat ze gelijk onderdeel van het team is, werd in haar eerste week duidelijk. Toen ging de Brabantse student met collega’s naar Amsterdam voor een meeting. Ze stelde zich voor aan iemand van een ander bedrijf als de stagiaire. ”Ik werd gelijk op mijn vingers getikt door de baas. Ik was geen stagiaire, maar een werknemer”, vertelt Ilse met een glimlach. ”En zo voelt het ook echt. De sfeer is zo goed dat we vrienden van elkaar zijn.”

De informele sfeer is wat ze zo fijn vindt aan het bedrijf. Het zorgt ervoor dat ze haar werkzaamheden met plezier uitvoert. ”Ik werk vijf dagen per week van 9 tot 5, maar de tijd vliegt voorbij. Het voelt niet eens als werken.”

Ilse (linksonder) met haar collega’s

Op locatie

Waar veel stages door corona vooral of zelfs alleen maar online plaatsvinden, gaat Ilse in ieder geval één keer per week naar het kantoor in Son of Den Bosch. En vaker als ze er afspraken heeft. ”Dat is luxe, maar vooral heel fijn. Je hebt zo anders contact met collega’s. Het is niet alleen werkgerelateerd, maar je hebt het ook eens over je weekend of andere leuke dingen. Op vrijdagmiddag drinken we gezellig een biertje met elkaar”, zegt ze. ”We werken ook wel vanuit huis, dat is ook goed te doen.”

Ilse vond het bedrijf door op de site van de Kamer van Koophandel te kijken naar de Top 100 Innovatie. Daar stond PeelPioneers tussen. ”Die lijst is heel handig. Veel studenten zoeken gewoon willekeurig op Google naar innoverende bedrijven, maar in deze lijst zijn ze al geselecteerd en verzameld. Daar hebben veel studenten geen weet van denk ik”, zegt ze.

Ilse loopt tot eind januari stage bij het bedrijf, waar ze het liefst nog wel een tijdje zou willen blijven plakken, zo leuk vindt ze het. Op dit moment staan er verschillende vacatures uit voor nieuwe stagiaires op het gebied van research en development en grafische vormgeving en marketing. ”Ik kan het iedereen aanbevelen om erop te reageren. Geen bedrijf in Europa doet hetzelfde werk als PeelPioneers. Het is een onderscheidend bedrijf dat verandering in de wereld brengt. Het is echt heel gaaf”, zegt Ilse.