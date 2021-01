Inspectie onderzoekt misleiding NCOI

De Onderwijsinspectie start een onderzoek naar de commerciële opleider NCOI wegens mogelijke misleiding van aankomende studenten. Dat melden onderzoeksjournalisten van Investico.

NCOI, dat de afgelopen jaren steeds meer concurrenten overnam en vrijwel monopolist is, begeeft zich volgens het journalistieke platform Investico op de rand van misleiding in de voorlichting over de waarde van diploma’s.

De journalisten spreken bijvoorbeeld iemand die een eenjarig hbo-programma psychologie en coaching heeft gevolgd. “Toen ik solliciteerde bleek het diploma niets te betekenen. Het was niet erkend, dus ik kon er niets mee.”

Criminologie

Op de website toont NCOI inderdaad tientallen hbo-programma’s die slechts enkele maanden duren. Zo kun je in drie maanden tijd het programma ‘hbo criminologie’ volgen, wat leidt tot het NCOI-diploma ‘HBO Criminologie’.

Dat is geen officieel erkend diploma, zoals bachelor- en masterdiploma’s. De term ‘hbo-niveau’ is niet beschermd. Volgens de inspectie is er sprake van een grijs gebied en moet de wet verduidelijkt worden.

Het is niet de eerste keer dat NCOI het verwijt van misleidende informatie krijgt. Ook de inspectie tikte het opleidingsinstituut weleens op de vingers. Maar volgens NCOI onderschatten critici de NCOI-student. Die zou heus wel snappen dat een eenjarig programma niet gelijkwaardig is aan een volledig bachelorprogramma.

Studiekosten

Investico levert daarnaast ook kritiek op allerlei extra studiekosten, zoals 25 euro om een toets in te zien en 200 euro voor een herkansing. Voor zes uur extra scriptiebegeleiding zouden studenten bijna duizend euro moeten betalen.

Het artikel van Investico is geschreven voor Trouw, De Groene Amsterdammer en het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond.