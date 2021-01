Instellingen sluiten eerder vanwege avondklokrellen

Pexels by Henry & Co

Net nu de Tweede Kamer heeft besloten dat de avondklok ook niet zal gelden bij praktijkonderwijs, gooien de rellen roet in het eten. Meerdere instellingen gooien hun deuren vanavond eerder dicht.

Uit vrees voor nieuwe rellen heeft de gemeente Den Bosch een noodverordening afgekondigd. In overleg met de burgemeester zijn daar alle vestigingen van Avans Hogeschool om half vijf gesloten, meldt nieuwssite Punt. Tentamens die aan het eind van de middag gepland stonden zijn tot nader order uitgesteld.

Ook de Hogeschool Rotterdam neemt het zekere voor het onzekere en sluit haar gebouwen om 19.00 uur, zodat studenten en medewerkers veilig thuis kunnen komen.

De TU Eindhoven gaat een stap verder en heeft de tentamens op de campus voor de rest van deze week afgelast. Op de campus worden geen problemen verwacht, maar: “Op een aantal trajecten is de afgelopen dagen het openbaar vervoer stilgelegd tijdens de rellen, terwijl velen afhankelijk zijn van dat openbaar vervoer. We hebben daarom besloten om alle on-campus avondtentamens in deze tentamenperiode per direct te annuleren.”

Vanmiddag nam de Tweede Kamer een motie aan die behalve tentamens ook praktijkonderwijs in de avonduren mogelijk maakt.