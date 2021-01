Jokerjaren: studieschuld ging 66 duizend keer op pauze

Mag ik het aflossen van mijn studieschuld even stilzetten? In 2020 heeft studiefinancier DUO meer dan 66 duizend keer dit verzoek gekregen: duizenden keren vaker dan in voorgaande jaren.

Dat blijkt uit cijfers die het HOP heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. De stijging ligt voor de hand, gezien de economische schade die de coronacrisis aanricht.

In totaal mogen oud-studenten bij het aflossen vijf jokerjaren inzetten: aflossingsvrije periodes. Dat kunnen ze doen als ze het maandbedrag even niet kunnen missen. Ze hoeven niet hele jaren tegelijk te gebruiken: het mag per kwartaal.

Stilzetten

Afgelopen jaar kreeg DUO 66.285 verzoeken om het aflossen te pauzeren, op een totaal van bijna 819 duizend terugbetalers. Dat zijn er enkele duizenden meer dan in voorgaande jaren: 8,1 procent van alle aflossers. In 2019 en 2018 ging het om 7,78 procent en 7,25 procent van alle aflossers.

DUO merkt wel op dat studenten twee keer kunnen aanvragen, bijvoorbeeld het eerste én het laatste kwartaal. 66 duizend verzoeken is dus niet helemaal hetzelfde als 66 duizend oud-studenten.

Bij het maandbedrag houdt DUO rekening met het jaarinkomen, maar daar zit enige vertraging in. Het jaarinkomen van 2020 was midden in de coronacrisis natuurlijk nog niet bekend.

Huidige studenten

De huidige studenten verliezen soms hun bijbaan of kunnen minder uren werken. Toch zijn ze in de coronamaanden niet per se meer gaan lenen dan in de maanden ervoor, blijkt uit de leenbedragen tot en met augustus 2020.