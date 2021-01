Journalisten konden stiekem meekijken met online surveillance

foto: Pixabay

Als buitenstaander kijken naar studenten die online tentamen maken? Het kon bij de Hanzehogeschool Groningen, lieten journalisten van stadsblog Sikkom zien. Na het datalek zijn allerlei tentamens uitgesteld.

Via een toegezonden linkje konden de journalisten zomaar meekijken in de woonkamer van studenten die tentamen deden. Ook namen en studentnummers waren zichtbaar. De telefoonbeelden waren bedoeld voor online surveillanten, maar de journalisten hoefden zich niet te identificeren en hadden ook geen wachtwoord of toegangscode nodig.

De hogeschool biedt “oprechte excuses” aan voor de problemen met de online surveillance, staat in een bericht dat zondag op de website is gezet. Sommige tentamens gaan deze week niet door. Zo’n dertig procent is uitgesteld, vertelt een woordvoerder desgevraagd.

Doorgaan

De overige tentamens kunnen wel doorgaan, bijvoorbeeld omdat het openboektentamens zijn, waarvoor geen surveillance nodig is, of omdat ze ondanks de lockdown fysiek worden afgenomen.

“We merken natuurlijk dat studenten sowieso meer stress hebben in deze coronatijd”, zegt de woordvoerder. “We vragen bovendien iets wat we nooit vragen: of ze zichzelf willen filmen tijdens een tentamen. Dan is het heel vervelend als het misgaat. We werken echt met man en macht om de problemen op te lossen.”

Online surveillance (ook wel bekend als online proctoring) is een omstreden middel, juist vanwege de gevaren voor de privacy van studenten. Tegelijkertijd is bij online tentamens het risico op fraude groter.