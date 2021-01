Langdurige schorsing na Vlaams ontgroeningsdrama

Illustratie: Daan van Bommel

De KU Leuven heeft zwaardere straffen opgelegd aan zeven studenten die in 2018 betrokken waren bij de dodelijke ontgroening van de 20-jarige student Sanda Dia.

Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn de oud-leden van studentenvereniging Reuzegom één of meerdere jaren geschorst. Eerst kregen de zeven betrokkenen slechts een taakstraf en een schrijfopdracht, maar daar kwam kritiek op. Na inzage in het strafdossier is de KU Leuven in september daarom een nieuw onderzoek gestart. Dat heeft nu geleid tot zwaardere sancties, aldus de omroep.

De KU Leuven geeft zelf geen details over de nieuwe straffen en benadrukt in een verklaring dat “de huidige tuchtprocedures” nog niet zijn afgerond. De zeven studenten zijn in beroep gegaan bij de universiteit.

Fataal

Een student van de Vrije Universiteit Brussel, die ook betrokken was bij het fatale ontgroeningsritueel, mag de campus voorlopig niet betreden, schrijft dagblad De Morgen.

De 20-jarige Dia overleed in december 2018 als gevolg van een hartstilstand. Tijdens zijn ontgroening moest hij uren in een put met ijskoud water zitten en werd hij gedwongen om grote hoeveelheden vissaus te drinken. Het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak loopt nog.