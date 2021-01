Dit gebeurde er gisteravond in jouw Avansstad

Foto: Twitter Politie Oost-Brabant

Uit angst voor nieuwe avondklokrelschoppers die ‘s-Hertogenbosch aandoen, stelde burgemeester Jack Mikkers rond de middag een noodverordening in. Deze geldt in grote delen van de stad. In de Avanssteden Breda en Tilburg lijkt het nog relatief rustig.

21:40 uur: In het centrum van Den Bosch is het stil en verlaten, twittert een journalist van De Telegraaf.

In het centrum van Den Bosch is het nu overigens precies zo stil als je verwacht bij een avondklok. en dat is iets om blij van te worden. van de gebarricadeerde vitrines van de jumbo en de primera dan weer wat minder.. pic.twitter.com/4iwgfELRQG — niels kalkman (@nielskalkman) January 26, 2021

20:31 uur: de politie Oost-Brabant heeft geen hesjes uitgedeeld aan burgers op straat. Wel waarderen ze de steun. Ook laat de politie weten dat de avondklok ook geldt voor iedereen die op eigen initiatief wil helpen.

Wij begrijpen dat er berichten circuleren dat wij hesjes verstrekken aan burgers op straat in delen van #shertogenbosch. Dat is nadrukkelijk niet zo. Wij waarderen de steun die zij betuigen met hun wijze van burgerparticipatie, maar voorzien hen niet van hesjes. pic.twitter.com/YkBLUccAY1 — Politie Oost-Brabant (@politieob) January 26, 2021

19:59 uur: Ook supporters van NAC Breda hebben aangeboden de politie te helpen bij het handhaven in de stad. De politie in Breda heeft de groep zeer dringend verzocht naar huis te gaan.

De NAC-supporters in de binnenstad zijn op zeer dringend verzoek van de politie rustig naar huis gegaan. Tot onbegrip van sommigen: ‘We komen toch alleen maar helpen.’ #breda pic.twitter.com/b0jeS8DMGp — ronaldomroepbrabant (@ronaldbrabant) January 26, 2021

19:46 uur: In Avansstad Roosendaal is de ME zichtbaar aanwezig. In de wijk Langdonk houdt de speciale eenheid een extra oogje in het zeil, schrijft BN De Stem. De wijk ligt op zo’n tweeënhalve kilometer van Avans aan het Mill Hillplein. Het is er vooralsnog rustig.

19:10 uur: Supporters van FC Den Bosch ondersteunen de politie vanavond bij het handhaven van de orde, tweet Chef Nieuws van het Brabants Dagblad Joris Roes. Dat ziet er zo uit:



Deze kregen we net binnen pic.twitter.com/wtq25MB2Qj — Joris Roes (@jorisroes) January 26, 2021



18:49 uur: Supporters van de M-Side van FC Den Bosch krijgen hesjes uitgereikt van de politie. Waar nodig zullen de supporters de politie in de stad ondersteunen.

17:30 uur: Niet alleen Avans Den Bosch sluit de deuren eerder, ook de Hogeschool Rotterdam neemt het zekere voor het onzekere en sluit haar gebouwen om 19:00 uur. TU Eindhoven gaat zelfs een stap verder en heeft de tentamens op de campus voor de rest van deze week afgelast, meldt het Hoger Onderwijs Persbureau.

17:20 uur: Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans, noemt het ‘klote’ dat Avans de deuren heeft moeten sluiten. ”Ik vind het vooral triest voor de studenten die gestudeerd hebben voor een examen en dit nu niet kunnen maken”, zegt hij. ”De toestand is voor zover nu nog redelijk onder controle.”

16:49 uur: Ook in Breda timmeren ondernemers houten platen voor de ramen van hun winkels uit angst voor plunderingen en vernielingen, meldt BredaVandaag. Online wordt er weer opgeroepen om te gaan rellen in de stad. De Bredase burgemeester heeft voor meerdere wijken een noodverordening afgekondigd.

15:46 uur: Verschillende horecazaken in Den Bosch zetten houten platen voor de ramen. Ook Café Zomers&Zomers in de Karrenstraat beschermt de ramen. “Normaal gesproken zouden de platen rond deze periode ook tegen de ramen gaan, maar dan met het prachtige rood, wit en geel van ons mooie Oeteldonk”, betreurt de zaak.

15:30 uur: Na overleg met burgemeester Mikkers heeft Avans besloten de Bossche locaties om uiterlijk 16:30 uur te sluiten. Hierdoor kunnen een aantal tentamens niet doorgaan. Studenten horen van hun opleiding wanneer een nieuw toetsmoment wordt gepland.

15:15 uur: Op Facebook spreekt de burgemeester Mikkers de inwoners van Den Bosch toe. “Het hart bloed. Het is een situatie waarin we in Nederland zitten met corona, waar bij veel mensen het water tot aan de lippen is gestegen. Maar dat geeft nooit een legitimatie om dit soort gedrag te vertonen”, spreekt hij in de video.

15:00 uur: Burgemeester Jack Mikkers stelt een noodverordening in uit angst voor nieuwe rellen. Ook heeft hij grote delen van de stad aangewezen als veiligheidrisicogebied: iedereen kan en mag zonder aanleiding worden gefouilleerd.