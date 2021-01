LIVE: Dit zijn de nieuwe maatregelen

In deze liveblog hebben we de belangrijkste punten uit de persconferentie per tijdslot bijgehouden. Samenvattend kom het neer op het volgende:

– Avondklok kan pas ingevoerd worden na meerderheid Tweede Kamer.

– Per direct mag er nog maar één persoon per dag op bezoek komen.

– Vliegverbod voor Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.

15:09 Persconferentie voorbij

Na de mededelingen en ruim drie kwartier ondervragingen vanuit de persruimte is de persconferentie gesloten.

14:42 Lockdown verlengen aanwezig

Op basis van het OMT-advies zal bepaald worden of de lockdown moet worden verlengd na 9 februari. Op het heropenen van kappers en winkels wil demissionair minister De Jonge niet op vooruitlopen.

14:29 Maaltijdbezorgen gaat door

Maaltijden afhalen mag niet wanneer de avondklok ingesteld wordt. Laten bezorgen zal wel worden toegestaan.

14:25 Rutte onzeker over meerderheid

Of de avondklok er helemaal doorheen komt, zal afhangen van een meerderheid in de Tweede Kamer. Of Rutte die zal krijgen ‘weet hij niet zeker’.

14:22 Onderwijs prioriteit

Om geen mentale problemen te krijgen door de lockdown in combinatie met een avondklok is het grootste advies van Rutte om elkaar te steunen. Als er weer iets meer mag, heeft het onderwijs 100% de prioriteit.

14:14 Boete voor niet in quarantaine gaan

Wie terugkomt uit een ander land wordt geregistreerd. Steekproefsgewijs wordt gekeken of iedereen zich aan de quarantaineplicht houdt. Zo niet, zal er een boete worden uitgedeeld.

14:12 Intensiever testen en vaccineren

Intensiever en grootschaliger testen zou meer onderwijs mogelijk moeten maken. Ook zal er geëxperimenteerd worden of theaterbezoek en ander evenementenbezoek hierdoor mogelijk is.

14:10 Britse variant reden voor nieuwe maatregelen

Minister De Jonge: “Als het zo door gaat zal de Britse variant in maart het huidige coronavirus hebben ingehaald.”

14:08 Vliegverbod vanaf a.s. zaterdag

Er geldt een vliegverbod vanuit Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika vanaf aanstaande zaterdag.





Er geldt een vliegverbod vanuit Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika vanaf aanstaande zaterdag. 14:06 Één gast per dag

Per direct gaat de regel in om één gast per dag te mogen hebben. Eerst waren dat er nog twee.

14:03 Avondklok tot 9 februari

Als de kamer instemt, gaat de avondklok een paar dagen na het kamerdebat in. Als het er doorheen komt, zal het een paar dagen na het debat in gang worden gezet. Het zal voor iedereen gelden, behalve voor mensen met een persoonlijke of werkgeversverklaring. Wanneer je tentamen hebt, mag je waarschijnlijk ook de deur niet uit.

14:01 Derde golf in zicht

Rutte: “Ondanks dat we coronamoe zijn, moeten we nu doorpakken. Er dreigt een derde golf aan te komen en die willen we voor zijn volgens het Outbreak Management Team (OMT).”

14:00 Demissionair premier Rutte opent persconferentie

“Welkom bij deze persconferentie op dit ‘ongebruikelijk tijdstip”, aldus Rutte.

13:00 Persconferentie uitgesteld naar 14:00 uur

De persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge zou eerst om 13.00 uur gegeven worden, maar wordt verlaat naar 14.00 uur. Om 13:45 worden ze ingelicht over de actuele stand van zaken door Jaap van Dissel (RIVM).

12:00 Avondklok en minder gasten

Een mogelijk nieuwe maatregel om het coronavirus te bestrijden, is het invoeren van een avondklok. Eerder werd gespeculeerd over een avondklok van 20.00 uur. Ingewijden bevestigen aan de NOS dat 20.30 – 04.30 is voorgesteld. Daarnaast zou er een nieuw maximum aan gasten worden ingelast.