LSVb kritisch op voorlopige exit-strategie kabinet

Hoelang duurt het nog voordat studenten en medewerkers weer naar de campus kunnen? Het kabinet werkt aan een routekaart voor versoepelingen van de lockdown. Zet het hoger onderwijs niet achterin de rij, waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond.

Die oproep doet de LSVb naar aanleiding van berichtgeving in NRC. De krant heeft inzage gehad in de voorlopige plannen voor de zogeheten ‘exit-strategie’ waar het kabinet aan werkt.

Volgens die routekaart worden eerst de basisscholen en kinderopvang geopend. Ook komt er een einde aan de beruchte avondklok. Vervolgens gaan middelbare scholen en de detailhandel weer open en mogen mensen met een contactberoep weer aan het werk.

Volle winkelstraten

De LSVb vreest dat het hoger onderwijs pas in een latere fase aan de beurt is. “Dat het basisonderwijs en de middelbare scholen prioriteit krijgen, is volkomen vanzelfsprekend”, zegt voorzitter Lyle Muns. “Maar het mag niet zo zijn dat de winkelstraten vollopen, terwijl de collegebanken leeg blijven.”

Het welzijn van studenten staat volgens hem al onder grote druk. Eerder vandaag overhandigden jongerenorganisaties een rapport aan demissionair premier Rutte over de impact van de coronacrisis op hun studie, werk en mentale gezondheid.

“Het kabinet onderschrijft steeds weer hoe belangrijk het is dat jongeren ruimte en perspectief krijgen”, zegt Muns. “Deze routekaart is de uitgelezen kans om dat te laten zien.”

Persconferentie

Dat de avondklok in de eerste fase weer wordt ingetrokken, ziet hij als een goede stap. “Toch heb ik het allerliefst dat studenten weer naar hun universiteit of hogeschool kunnen.”

De routekaart wordt vrijdag verder besproken in de ministerraad, meldt NRC. Op dinsdag geeft het kabinet weer een coronapersconferentie.