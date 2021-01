Meerderheid Avansstudenten heeft vertrouwen in het coronavaccin

De komst van het coronavaccin geeft studenten hoop. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van Punt. Of iedereen ook dit jaar nog gevaccineerd kan worden, daar zijn de meningen over verdeeld.

213 studenten vulden de enquête in. Van hen wil 62,4 procent zich laten vaccineren, 23,5 procent wil dat niet. Een van de reden dat studenten zich niet willen laten vaccineren is omdat ze te weinig kennis hebben. Ze vinden dat het vaccin te snel op de markt is gezet. Ook zijn sommige studenten bang voor mogelijke bijwerkingen. Of ze laten zich niet vaccineren, omdat ze denken dat een vaccin überhaupt geen effect heeft.

Hugo Roggeveen, student Ondernemerschap & Retail Management in Den Bosch, is een van de studenten die zich niet wil laten vaccineren. “Virussen muteren nu eenmaal. Een vaccin gaat alleen een oplossing geven voor de huidige variant van het coronavirus. Zelfs het RIVM zegt dat het griepvaccin elk jaar moet worden aangepast”, vertelt Hugo.

Bijna de helft van de studenten is bang tot redelijk bang voor de effecten. Dat heeft te maken met eventuele bijwerkingen van het vaccin, zoals onvruchtbaarheid. Sommige studenten laten zich om medische redenen niet vaccineren. Ook geven ze aan dat ze het niet willen zo lang ze gezond zijn.

Bijna twee derde van de studenten die de enquête invulden, zegt dat het vaccin ze hoop geeft. Luka Bouwman, student Chemie in Den Bosch, is een van hen. “Ik ben niet bang voor het vaccin, omdat ik vertrouw in de wetgeving van de EU als het gaat om medicijnen en de veiligheid daarvan”, vertelt hij. “Ik heb dit jaar zoveel mijlpalen gemist door corona. Ik ben achttien geworden, maar heb dat helaas niet kunnen en mogen vieren. Ik hoop dat dit vaccin helpt, zodat andere mensen dat wel kunnen doen en geen belangrijke momenten hoeven te missen.”

Iedereen wil weer leuke dingen kunnen doen. Uit de enquête blijkt dat studenten het feesten het meeste hebben gemist, net als het knuffelen van familie en vrienden. Ook missen ze het om op vakantie gaan. Bijna de helft van de studenten denkt niet dat ze dit jaar weer hun ‘normale’ leven kunnen oppakken. Maar bijna een derde denkt juist van wel.

“Voor mij is deze periode vooral frustrerend”, vertelt Hugo. “Ik mis de vrijheid waarin iedereen kan doen wat hij of zij wil. Ik wil weer reizen en naar de horeca en musea.” Voor Luka is het een lastige periode. “Ik mis het studentenleven. Graag zou ik weer naar vrienden en familie willen gaan om een leuke avond te hebben”, zegt Luka. De student is er niet blij mee dat hij de hele dag achter het beeldscherm zit. “Nu ben ik alleen bezig met online lessen en het samenvatten daarvan.”