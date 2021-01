Met programma NOLIMITS hoopt St. Joost eerste stap te zetten naar inclusieve academie

Zo’n 35 creatieve jongeren starten deze week bij de kunstacademie aan het programma NOLIMITS, dat staat in het teken van talentontdekking, diversiteit en inclusie. St. Joost hoopt daarmee een eerste stap te zetten naar het toegankelijker maken van haar eigen academie en een bredere en diverse blik op kunst en cultuur in het onderwijs te realiseren.

Op dit moment is de kunstacademie nog geen evenwichtige afspiegeling van de samenleving. Dat zegt Marjan Middelhoff, voorlichter van St. Joost School of Art & Design. ”Het is niet divers genoeg. En dat terwijl kunst juist een belangrijk middel is om te reflecteren op de maatschappij.”

Vele oorzaken

Om daar iets aan te doen, start St. Joost in samenwerking met de culturele instelling wedowe met ondersteuning van het Fonds Voor Cultuurparticipatie het gratis programma NOLIMITS. Het programma is voor creatievelingen vanaf 16 jaar die de ambitie, talent en potentie hebben om hun talenten te ontdekken als toekomstig kunstenaar of ontwerper, maar niet vanzelfsprekend de weg naar de kunstacademie weten te vinden. Dit kan komen door bijvoorbeeld een culturele achtergrond, sociaal-economische status, genderidentiteit, fysieke kenmerken, levensovertuiging of opleidingsniveau.

Workshops en activiteiten

NOLIMITS duurt tot eind mei en bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte staat in het teken van dertien workshops en activiteiten. De eerste vijf gaan over talentontdekking en persoonlijke ontwikkeling, in de andere acht maken de deelnemers kennis met de kunstacademie zelf. Dat doen ze samen met een buddy, een student die al aan de academie studeert.

Inclusie en diversiteit

In het tweede gedeelte gaan de deelnemers samen met betrokkenen van de kunstacademie in gesprek over diversiteit en inclusie. ”We willen het gesprek hierover starten en horen wat hun beeld is van het huidige kunstonderwijs en welke belemmeringen ze ervaren. Dat doen we samen in samenwerking met wedowe”, zegt Middelhoff. ”Intern gaan we vervolgens kijken hoe we hun input kunnen gebruiken binnen de academie. We nemen als academie een kijkje in de spiegel.”

Datumprikker

Op welke dag de wekelijkse (online) sessies zullen plaatsvinden, is nog onduidelijk. ”Normaal zouden we zoiets standaard op een zaterdag plannen. Maar dat is juist een dag waarop potentiële studenten hun bijbaantjes hebben en geld verdienen”, zegt Middelhoff. ”Dat kan dus een belemmering zijn om je aan te melden. Nu hebben we een Datumprikker uitgezet, om samen een geschikte invulling te vinden. Het is een op maat gemaakt programma.”

Volgens Middelhoff is het belangrijk om te onderstrepen dat dit geen wervingscampagne is. Ook wil de academie met dit programma niet doen alsof hun werk er op het gebied van inclusie hierna op zit. ”Dit is echt een eerste stap. We kijken ernaar uit om hiervan te gaan leren. Het kunstonderwijs moet diverser zijn: dat is een belangrijk topic.”

Met die woorden is Aiman Hassani, projectleider van wedowe en filmmaker, het helemaal eens. Hij vindt het goed dat St. Joost deelneemt aan het programma. ”Het is echt heel belangrijk. Niets doen is geen optie, het is gewoon nodig”, zegt hij.

Aiman Hassami

Goede mensen

Hassani, die in november 2020 de &Award Persoonsprijs won voor zijn bijdrage aan een inclusieve cultuursector, geeft aan dat het voor instellingen soms best confronterend kan zijn om mee te doen aan een dergelijk programma. ”We geloven allemaal dat we goede mensen zijn. Daar doen we dagelijks immers ons best voor. Als dan blijkt dat we iets moeten veranderen, kan dat best heftig zijn”, vertelt hij. ”Op persoonlijk niveau is dat al lastig, laat staan als het om een organisatie gaat.”

De eerste kennismakingssessie is inmiddels achter de rug. Hassani kan niet wachten om met de groep jongeren aan de slag te gaan. ”Iedereen was gelijk heel enthousiast en positief”, zegt hij. ”We zijn lang bezig geweest met de voorbereidingen. Het is mooi om nu te zien waar dat toe gaat leiden en hopelijk kan Avans een inspiratiebron voor andere scholen zijn.”