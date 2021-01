Ministerie start proef met sneltesten studenten

Foto: Ministerie van Onderwijs

De lockdown duurt minstens drie weken langer. Om te onderzoeken of er op termijn toch meer fysiek onderwijs mogelijk is, begint het ministerie in meerdere steden een proef met sneltesten. Groningen bijt volgende week het spits af.

Minister Van Engelshoven maakte dit vanochtend bekend in de Tweede Kamer. Ze heeft drie steden aangewezen waar hogescholen, universiteiten en roc’s samen een sneltestlocatie mogen opzetten. Daar kunnen studenten worden getest, maar ook het personeel. Het doel is volgens de minister om te kijken of er meer ruimte kan komen voor fysiek onderwijs.

Behalve Groningen onderzoeken ook Amsterdam en Delft de mogelijkheden van sneltestlocaties. In Groningen zullen om te beginnen honderd studenten van de universiteit worden uitgenodigd om zich 24 uur voor een fysiek tentamen te laten testen. Binnen drie uur ontvangen zij de uitslag. De normale coronamaatregelen blijven tijdens het tentamen voor alle studenten gelden, ook als zij negatief getest zijn.

Op basis van de pilot wordt besloten of de sneltestlocaties ook voor praktijklessen kunnen worden gebruikt.