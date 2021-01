Ondertussen in de kerstvakantie…

Kaboompics by Pexels

Massale oud-en-nieuwfeesten waren er niet, het vuurwerk was al snel uitgeknald en zelfs de nieuwjaarsduik kon niet doorgaan. Toch was er wel nieuws over studenten en hoger onderwijs in de afgelopen twee weken.

Pokémon betalen collegegeld

Een Amerikaanse student verkoopt zijn verzameling Pokémonkaarten om zijn collegegeld te kunnen betalen. Naar verluidt hebben de speelkaarten al 80 duizend dollar opgebracht, en zijn meest waardevolle kaart heeft hij nog liggen.

Kerstcadeautjes voor eenzame studenten

Een Wageningse student vond het maar zielig voor alle buitenlandse studenten die hier met de feestdagen helemaal alleen zouden zijn. Samen met allerlei Wageningse ondernemers zorgde hij ervoor dat 180 internationale medestudenten een kerstpakketje kregen. Kaarsen, bonbons, koffie… “Het ging eigenlijk heel makkelijk”, zei hij tegen dagblad de Gelderlander.

Schietpartij op de stoep van studentenhuis Saxion

Maar lang niet al het nieuws was hartverwarmend. In de vroege ochtend van oudejaarsdag waren in het dorpje Schalkhaar meerdere knallen te horen – en dat had niets met vuurwerk te maken. Er vond een schietpartij plaats op de oprit van een huis waar internationale studenten van hogeschool Saxion wonen. Slachtoffers vielen er niet, maar er zijn kogelhulzen gevonden én iemand heeft ter plaatse aangifte gedaan van mishandeling, meldt dagblad De Stentor. Saxion heeft inmiddels contact gezocht met de studenten en de politie is een onderzoek gestart.

Egypte straft niemand voor dood Italiaanse promovendus

Nog droeviger nieuws komt uit Egypte. In dat land blijft een gruwelijke moord op een jonge Italiaanse onderzoeker voorlopig onbestraft. Bijna vijf jaar geleden werd Giulio Regeni met sporen van langdurige marteling dood gevonden. Hij deed onderzoek naar onafhankelijke vakbonden in dat land en maakte daar vijanden mee.

Pandemie raast voort

De wereldwijde pandemie is nog niet voorbij, zelfs niet na het protest van 1.700 demonstranten in Haarlem afgelopen weekend. Scholen en kinderopvang blijven voorlopig dicht, liet het kabinet in de kerstvakantie weten, en dan zijn versoepelingen in het hoger onderwijs nog verder weg. De lockdown duurt sowieso tot 19 januari en kan verlengd worden. Wat betekent dit ook alweer voor bijvoorbeeld tentamens en praktijklessen? Hier kun je je geheugen opfrissen.