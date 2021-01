Onrustig in studentensteden Tilburg en Breda

Foto: Twitter Politie Oost-Brabant

Ondanks de avondklok was het afgelopen nacht onrustig in onder andere de studentensteden Tilburg en Breda. Groepen mensen pleegden vernielingen.

De politie van Breda meldde dat er op meerdere plekken, vooral in de wijk Tuinzigt, vernielingen zijn aangericht. “Iedereen die buiten is, zonder geldige verklaring, wordt bekeurd”, tweet de politie. Rond half elf werd er bij het Nelson Mandelaplein een auto in brand gestoken.

In Tilburg moest de Mobiele Eenheid er aan te pas komen. Vooral in de straten in Tilburg-West was het onrustig. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en er werden stoeptegels uit de straten getrokken. De politie hield in totaal 19 mensen aan.

Noodbevel

Later op de avond kondigde zowel de burgemeester van Tilburg als van Breda een noodbevel af. Daardoor krijgt de politie extra ruimte om op te treden.

In tientallen gemeenten in het land is het onrustig geweest. De ongeregeldheden volgen na een dag waarop ook in andere steden, waaronder Eindhoven, rellen zijn geweest.