Bij de Makers Zone kunnen Avansstudenten gratis met robots en 3D-printers werken

Bij de SPARK Makers Zone in Den Bosch kunnen studenten van Avans gratis gebruikmaken van 1000 vierkante meter aan werkruimte. Het ontbreekt ze aan niets: er staan de nieuwste machines en materialen.

Aan de uiterste zijde van de ruimte klinkt het harde geschal van een houtzaagmachine. Wat verderop staan uiterst gedetailleerde kunststof printjes van Zweinstein, gemaakt door een van de vele 3D-printers. Aan de rechterzijde wordt in een kantoor hard gewerkt. ”Er is altijd wel iets te doen”, zegt Jasper Sluis, projectleider bij lectoraat Biobased Bouwen en teamlid van de SPARK Makers Zone, terwijl hij een rondleiding geeft.

Bouwen en innoveren

Die rondleiding gaat langs een grote werkruimte van 1000 vierkante meter. Het gebouw bevindt zich op tien minuten lopen van Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. De campus is sinds augustus 2019 geopend en werkt sinds kort samen met bedrijven, start-ups en Avans. ”Het is een plek waar ouderen en jongeren naartoe kunnen komen om te bouwen en te innoveren”, zegt Sluis.

Het aanbod in de ruimte is groot.”Er zijn naaimachines, een grote elektronicahoek, een stickermachine, meerdere nieuwe 3D-printers, een lasersnijder, houtzaagmachines, een robot, maar er is bijvoorbeeld ook vergaderruimte”, zegt Sluis, die nog wel even door kan gaan met zijn rijtje, enthousiast. ”We hebben echt een hoop. Ook spullen die op school niet beschikbaar zijn.

Spark kwam mede dankzij de Gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant van de grond. Met en voor de stad mag er gebouwd worden. Ook start-ups kunnen van de ruimte gebruik maken. Als zij 1000 euro inleggen, krijgen ze voor 5000 euro budget om er een jaar lang te werken.

Studenten van Avans kunnen gratis gebruikmaken van de werkruimte, bedrijven, stichtingen en andere organisaties moeten betalen. Avans heeft 30 studentabonnementen afgesloten waar iedere student gebruik van kan maken. Geïnteresseerden hoeven zich alleen maar vooraf aan te melden. Dan krijgen ze een pas en kunnen ze van alle aanwezige faciliteiten gebruikmaken.

Win-win

De ruime werkplaats is niet alleen bedoeld voor technische studenten, die al veel ervaring hebben met het werken met machines. Ook voor studenten van de Pabo of Social Studies kan de ruimte volgens Sluis van toegevoegde waarde zijn. ”Als een pabo-student een lespakket heeft bedacht met een puzzel, kan hij of zij die hier uitsnijden. Hoe leuk zou het zijn als zo’n student hier met een leuk idee komt en dat samen met een technische student uitwerkt? Dat zou een win-win zijn.”

De 3D-printers produceren gedetailleerde objecten

”We geven ook ook trainingen, workshops en veiligheidscursussen. Als studenten die hebben gevolgd, mogen ze de apparaten zelf gebruiken”, zegt Sluis. Ook loopt labbeheerder Evalie Hovers er rond, oud-student van St. Joost School of Art & Design. ‘’En dan zijn er ook nog ondersteuners en andere ondernemers. Iedereen helpt elkaar.’’

Circulaire regenton

Fabian Heerkens, vierdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde in Tilburg, maakt samen met studiegenoot Guus Nijs gebruik van de werkruimte. Met behulp van de grote robot werkt hij aan een circulaire regenton met features als smartproducten waarmee je je waterstand in de gaten kunt houden.

Fabian (links) en Guus

De student is zeer te spreken over de ruimte in Den Bosch, waar hij een aantal keer per week te vinden is. ”De ruimte én het materiaal is top, dat vind je nergens anders”, zegt Fabian, die ook de laagdrempeligheid roemt. ”Ik ben best handig, maar niet megatronisch aangelegd. En ook ik kan hier goed aan de slag. Er is veel ondersteuning en hulp. Domme vragen lijken er niet te bestaan.”

De robot van Fabian en Guus aan het werk.

Iedereen aanbevelen

Dat komt goed uit, want ervaring met het werken met robots had Fabian niet. Hij ging er blanco in. ”En nu schrijf ik er al een programma voor. Als je me dat twee weken geleden had verteld, had ik je gek aangekeken”, zegt hij. ”Ik kan het iedereen aanbevelen hier ook te komen. Als je een goed idee hebt maar niet weet hoe je vanuit daar tot een prototype kan komen, kun je dat hier doen.”

De Makers Zone blijft ook tijdens de lockdown op afspraak open. Alle coronaregels worden er nageleefd. ”Nu de school is gesloten, biedt de werkplaats juist uitkomst voor studenten die toch aan de slag willen”, zegt Sluis. ”Iedereen die wil maken, is bij ons van harte welkom.”

Wil jij gebruikmaken van de Makers Zone? Neem dan hier contact met ze op.