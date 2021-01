Op zoek naar een afstudeerstage: ‘Het was rampzalig’

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

De coronacrisis zorgt ervoor dat het voor veel afstudeerders lastig is om een stageplek te vinden. Op 1 februari moeten de meesten beginnen met hun stage, maar een week voor aanvang heeft nog niet iedereen een plek.

Nick Letens, vierdejaars Bedrijfskunde in Breda, begon al in oktober met zoeken. Hij mailde en belde bedrijven, vroeg bekenden of zij een geschikt bedrijf of een stageplek voor hem wisten en verstuurde meerdere sollicitaties.

“Het lastige van de coronacrisis vind ik dat je het niet makkelijk met medestudenten over de situatie kan hebben”, zegt Nick. “Bovendien maakt het je onzeker als je geen stage kunt vinden.” Nog steeds ziet hij op LinkedIn oproepen van studenten verschijnen. Zelf plaatste hij ook een oproep op de netwerksite. Het leverde hem niet veel op. “Daarvoor is mijn netwerk niet groot genoeg. Ik zou studenten die op zoek zijn naar een stageplek willen adviseren om zich niet te beperken tot LinkedIn, maar ook mensen te bellen, naar bedrijven toe te gaan.”

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) deed begin deze maand een dringende oproep aan werkgevers om meer stageplaatsen beschikbaar te stellen. De nood onder studenten is hoog, blijkt uit de meldingen die het ISO en CNV Vakmensen binnenkrijgen. Het komt voor dat studenten meer dan honderd sollicitaties moeten versturen voordat ze een stageplek vinden.

Begeleiding

Zo erg was het niet bij Stefan Peekstok, vierdejaars Finance & Control in Breda, maar hij ondervond wel dat veel bedrijven op dit moment niet staan te springen om stagiairs. “Als iedereen thuiswerkt, is begeleiding lastig. Bedrijven zien daarom af van het aanbieden van een stageplek. Voor een stageopdracht moet ik veel weten over het bedrijf en het is lastig om al die informatie te verzamelen via Teams of Zoom.”

‘Als iedereen thuiswerkt, is begeleiding lastig. Bedrijven zien daarom af van het aanbieden van een stageplek’

Op de valreep vond hij een stageplek. Een week voordat hij moet starten, was alles rond. Waar hij tegenaan liep: “Van de bedrijven die ik heb benaderd, reageerden er een aantal niet.” Dat herkent ook Meryam El Achkar, vierdejaars Business IT & Management (BIM) in Breda. Ze verstuurde meerdere sollicitaties, maar kreeg vaak niet eens een reactie. Bij nabellen kreeg ze te horen dat het bedrijf het druk had.

Allerlei redenen

Chemiestudent Felix Boerman hoorde tijdens zijn zoektocht allerlei redenen waarom hij niet bij bedrijven terechtkon voor zijn afstudeerstage. “We willen tijdens de lockdown geen externe studenten in ons bedrijf, we hebben al iemand anders, de stageplek is niet beschikbaar, we hebben geen geschikte opdracht. Het komt allemaal op hetzelfde neer. En ik word er niet veel wijzer van.”

Felix volgt de richting Biobased Technology and Chemistry, maar zocht breed naar een stage. “In de hele sector is het lastig”, vertelt hij. “Studiegenoten solliciteerden vaak op dezelfde vacature.” Vanuit zijn opleiding kreeg Felix te horen dat hij na tien afwijzingen maar eens contact moest opnemen met school. “Na twintig afwijzingen heb ik een mail gestuurd. Ik kreeg te horen dat ze me niet konden helpen, dat er weinig stageplekken zijn.”

‘Studenten vissen met z’n allen in een veel te kleine vijver’

“Het tekort loopt steeds verder op”, is de indruk van ISO-voorzitter Dahran Coban. “Het zorgt voor veel stress onder studenten, want ze vissen met z’n allen in een veel te kleine vijver. Veel studenten moeten concessies doen in hun stagekeuze, missen relevante werkervaring en lopen in veel gevallen studievertraging op.”

Geen aanbod

“Daar durfde ik niet eens over na te denken”, zegt BIM-student Meryam. “Ik heb al studievertraging, ik wilde niet meer vertraging oplopen. Mijn doel is om dit jaar af te studeren, daar heb ik hard voor gewerkt.” Maar als ze had geweten dat het zo lastig zou worden, was ze eerder begonnen met zoeken.

“Een meeloopstage had ik vorig jaar binnen een week gevonden, nu was er niet eens aanbod om een keuze uit te kunnen maken”, vertelt BIM-student Meryam. “Het was rampzalig.” Ze wilde graag afstuderen bij de overheid en hield daarvoor verschillende vacaturesites in de gaten. “Maar eens in de paar weken kwam een vacature online die aansloot bij mijn opleiding en vaak was een masterstudie dan een vereiste.”

‘Bijzonder dat onbekenden je graag willen helpen’

Na rondvragen in haar netwerk, bij klasgenoten en vrienden, zocht Meryam uiteindelijk haar heil op LinkedIn. Ze plaatste een oproep met daarbij een ‘mini-cv’. Het leverde haar een stageplek op, bij een bedrijf in de zorgsector. “Bijzonder dat onbekenden je graag willen helpen. Ik trof iemand die snapt hoe moeilijk het is om in deze tijd een stage te vinden.” En die wil meedenken: “Als de opdracht die ze voor mij hebben niet volledig aansluit bij mijn opleiding, dan gaan ze die anders formuleren zodat het wel aansluit.”

Plek gevonden

Chemiestudent Felix werd op het laatste moment aangenomen voor een stage. Of hij 1 februari ook daadwerkelijk kan starten, is de nog vraag. “De aanvraag moet verwerkt worden.” En ook Nick vond onlangs een stageplek en de opdracht werd goedgekeurd door zijn opleiding. Hij had uiteindelijk zelfs de luxe dat hij kon kiezen. “Ik ging van geen naar twee bedrijven. Wel lullig dat je dan een bedrijf moet afbellen.”

Na zijn hbo-studie gaat Nick doorstuderen aan de opleiding Information Management. “Dat overwoog ik al, maar door de coronacrisis ben ik er serieuzer over gaan nadenken. Ik had me er al min of meer bij neergelegd dat ik studievertraging zou oplopen doordat ik geen stageplek had. In dat half jaar wilde ik me voorbereiden op mijn vervolgopleiding. Gelukkig is dat niet nodig.”