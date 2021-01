Reis jij met de bus naar Avans? Let dan op, in januari wijzigt de dienstregeling

In Brabant vinden vanaf 17 januari 2021 een aantal wijzigingen plaats in de dienstregeling. Studenten werken meer vanuit thuis en gebruiken daardoor minder vaak de bus. Daardoor heeft Arriva besloten om minder onderweg te zijn.

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit is het gevolg van het nieuwe reispatroon tijdens de coronacrisis. Mensen werken meer vanuit thuis. Op dit moment is het aantal reizigers ongeveer 50% minder. Arriva bekijkt of het aantal reizigers toeneemt en zal indien nodig de dienstregeling vaker aanpassen.

De verwachting in 2021 is dat het veranderen van de dienstregeling steeds meer gaat gebeuren. Flexibel zijn is hierbij dan ook heel belangrijk. Plan je reis altijd vóór vertrek en houd berichten in de pers, in de bussen en op de website van Arriva in de gaten. Let op: de wijzigingen per 17 januari zijn nog niet verwerkt in de reisplanners!

Een aantal wijzigingen om op te letten:

Oost-Brabant

· Lijn 135 Den Bosch – Wijk en Aalburg

Lijn 135 gaat in de ochtend- en middagspits 2 per uur rijden in plaats van 3 keer. In de ochtendspits wordt nog wel een extra rit geboden.

· Lijn 136 Den Bosch – Tilburg

Lijn 136 gaat tussen Den Bosch en Drunen in de middagspits 2 keer per uur rijden in plaats van 4keer.

· Lijn 158 Den Bosch – Veghel

In de middagspits gaat lijn 158 2 keer per uur rijden in plaats van 4 keer.

· Lijn 300/301 Den Bosch – Tilburg

Tijdens de spitsuren op werkdagen gaan lijn 300 én lijn 301 tussen Waalwijk en Tilburg allebei 2 keer per uur rijden. Samen rijden ze op dit traject dan in beide richtingen ieder kwartier.

Stadsdiensten

· Lijn 3 Koolhoven – Centraal Station – Centrum

Het gedeelte Centraal Station – Centrum vervalt op alle dagen. Reizigers kunnen gebruik maken van de lijnen 1, 2, 7 en 8. Die blijven wel rijden.

· Lijn 2 Centraal Station – Hambaken

Lijn 2 gaat alle dagen 1 keer per uur rijden in plaats van 2 keer.

West- Brabant

· Lijn 123 Raamsdonksveer – Breda Centraal Station

In de ochtendspits wordt een extra rit Made – Breda aangeboden ter compensatie van de vervallen lijn 623.

· Lijn 132 Tilburg – Baarle-Nassau – Breda Centraal Station

In de ochtendspits wordt een extra rit Baarle-Nassau – Breda aangeboden ter compensatie van de aangepaste lijn 632.

· Lijn 311 Oud Gastel – Etten-Leur – Breda Centraal Station

In de ochtendspits wordt een kortere periode 4 keer per uur gereden tussen Oud-Gastel en Breda. Er wordt een extra rit toegevoegd in de ochtendspits van Oud Gastel naar Breda ter compensatie voor de vervallen lijnen 611 en 612. In de middagspits wordt een kortere periode 4 keer per uur gereden tussen Breda en Oudenbosch. De frequentie overdag blijft 2 keer per uur.

· Lijn 312 Roosendaal – Breda Halte Rucphen, Gemeentehuis heet voortaan Rucphen, Raadhuisstraat.

· Lijn 325, 326 en 327 Breda Centraal Station – Oosterhout

De frequentie van deze lijnen samen in de ochtendspits tussen Oosterhout en Breda blijft op 10 keer per uur zoals deze per 31 augustus 2020 is ingevoerd. De middagspitsfrequentie blijft op 8 keer per uur.

· Lijn 327 en 328 Oosterhout – Tilburg

In de daluren wordt lijn 328 ingekort tot het traject Oosterhout Vrachelen – Oosterhout Busstation. Reizigers van en naar Tilburg kunnen gebruik maken van lijn 327. De frequentie tussen Oosterhout en Tilburg gaat hiermee naar 2 keer i.p.v. 4 keer per uur. In de ochtend- en middagspits rijdt lijn 328 wel tussen Oosterhout en Tilburg en blijft de frequentie tussen beide plaatsen van 4 keer per uur gehandhaafd. In de avonduren wordt langer een uurdienst gereden tussen Tilburg en Oosterhout.

Stadsdiensten

· Lijn 6 Breda Centraal Station – Meersel Dreef (B)

De eerste ochtendrit van de Klokkenberg (6.11 uur) naar Breda CS (6.30 uur) vervalt.

· Lijn 1 Hoge Vucht – Nieuw Wolfslaar/Bavel

In de daluren rijdt lijn 1 voortaan 1 keer i.p.v. 2 keer per uur tussen Breda CS en Bavel. Het traject Hoge Vucht – Nieuw Wolfslaar blijft 2 keer per uur rijden. Op het gezamenlijke traject rijdt er 3 keer per uur een bus.