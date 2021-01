Revolutionaire chips Avansstudenten te koop in de supermarkt

De chipsafdeling van supermarkten is groot en de keuze is enorm. Toch vonden drie Avansstudenten dat er een chipsproduct ontbrak, want alle verpakkingen zijn niet recyclebaar. Daarom gingen Niels, Nicky en Wendell aan de slag om een milieubewust product te produceren. En daar is vraag naar, want ‘Snecco’ is al in 16 winkels te koop.

Vanaf de start bij Avans hebben de drie studenten Ondernemerschap & Retail Management al een klik met elkaar. “Op de eerste dag moesten we een groepje vormen waarmee we gingen brainstormen. Nu, 2,5 jaar later, zijn we nog steeds met zijn drieën”, zeggen de studenten. Ze hebben vaker productideeën gehad om uit te werken, maar dat werd het dan nét niet. “We hebben zelfs een keer in de wachtruimte van de Kamer van Koophandel gezeten en net voordat we aan de beurt waren, afgezegd. Zo kan het soms gaan bij ons.”

Verbazing

Dat het iets met chips zou gaan worden, wisten de jonge ondernemers wel al. “We eten echt heel graag chips”, wordt er gelachten. Op een goede ‘snackavond’ kwam opeens het besef: “Bij welk afval moet deze zak eigenlijk?” Tot ieders verbazing zijn vrijwel alle chipszakken voorzien van een metalen binnenlaag, waardoor de zak niet recyclebaar is, maar bij het restafval belandt. “Die avond zijn we meteen gaan brainstormen. Hoe kunnen we nu een verpakking maken die milieuvriendelijk is?”, vroeg Niels van Geystelen zich af.

De uitkomst was een chipsbakje gemaakt van polypropyleen en daarom 100% recyclebaar en herbruikbaar. “Mijn oma doet er nootjes in, ik gebruik het als pennendoos en studenten kunnen er beerpong mee spelen”, vertelt Nicky Vermeule. De reden dat grote chipsfabrikanten nog steeds aluminium gebruiken, heeft volgens Wendell Potters een houdbaarheidsreden. “De grote merken moeten zo ontzettend veel produceren dat hun producten minstens een jaar houdbaar moeten blijven. Bij ons geldt dat niet, omdat we met kleine oplages werken.” Over een bakje ‘Snecco Chips’ zit een plastic velletje met een deksel om de houdbaarheid te waarborgen.

Anti-kraak

Als je het niet in één keer op wil eten, kun je de chips met het deksel gemakkelijk afsluiten, zijn de studenten van mening. “Bij een zak chips, is het toch altijd maar de vraag of hij goed dicht zit.” Volgens de studenten zit er nog een voordeel aan het bakje. “Als je het op tafel zet, heb je meteen een bakje waar meerdere mensen van kunnen eten. Daarnaast kraakt het niet! Je kunt dus ongestoord een film kijken, zonder last te hebben van het ‘geritsel’ met een zak”, zegt Nicky.

Aardappelen

De chips van Snecco is een stuk dikker dan andere chips. “We kopen de chips in van een aardappelboer die zijn aardappelen vers van het land haalt en vervolgens in zijn schuur verwerkt tot chips”, weet Nicky te vertellen.

De smaken paprika en naturel zijn op dit moment op de markt. Wendell hoopt uit te kunnen breiden naar meer smaken en grotere verpakkingen als het goed blijft lopen. “We mogen echt niet klagen. Op dit moment is onze chips te koop in zestien Jumbo’s in Noord-Brabant. De reacties zijn goed en we zijn bijna door onze voorraad heen. Deze week gaan we weer een nieuwe productie doen en hopen dan ook meerdere supermarkten te kunnen enthousiasmeren”, aldus Wendell.

Prijs

De prijs van een bakje kan variëren per supermarkt, maar de adviesprijs van de jongens is 1,95 euro. “We zien dat mensen milieubewust boodschappen willen doen en bereid zijn daar iets mee voor te betalen. En omdat het herbruikbaar is, kun je er ook meer mee doen. We hebben het idee om er in de toekomst een zaadje bij te geven, zodat je er een plant in kan laten groeien”, vertelt Niels.