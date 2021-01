Rutte: ‘Ik moet vaak mijn ID laten zien’

Ondanks zijn drukke agenda is het Punt toch gelukt om Rutte te interviewen. In deze eerste editie van ‘Achter de Naam’ spreken we een student met een bekende achternaam. We trappen af met niemand minder dan Sjef Rutte, die nét is afgestuurd op International Bussiness en Management.



Hoe vaak hoor jij: “Ben jij de zoon van premier Rutte?”

“Pfoew. Echt geen idee, maar sinds dat hij premier is eigenlijk continu. Ik denk dat die vraag ontelbaar keer is gesteld, maar ik ben echt niet zijn zoon. Wat ik wel weet is dat als ik voor iedere keer een euro zou krijgen, ik niet meer hoefde studeren.”

Is het vervelend om Rutte te heten?

“Nee, ik vind het wel grappig. Het is vooral vervelend dat mensen niet geloven dat ik echt zo heet. Ik moet vaak mijn ID-kaart laten zien om te bewijzen dat Sjef Rutte mijn echte naam is. Soms wordt dan zelfs gezegd dat ik die identiteitskaart goed heb nagemaakt.”

“Nu in coronatijd met al die persconferenties hoor ik wel vaker dingen zoals: “Hee Rutte, wat mogen we straks weer niet?” Ook tijdens een tentamen vroeg een surveillant een keer of ik de zoon van was. Toen dacht ik: ‘laat mij werken, ik moet me concentreren’.”

“Los van mijn achternaam, is mijn voornaam ook nog eens uniek. Als er eens géén grap over ‘Rutte’ gemaakt wordt, dan is ‘Sjef’ wel aan de beurt. Voordat Rutte premier was, hoorde ik eigenlijk enkel grappen over mijn voornaam. ‘Ah, daar hebben we de chef’ bijvoorbeeld. Als ik ergens ging werken, hoorde ik dat soort grappen altijd. Omdat premier Rutte ook nog eens de ‘chef van het land’ is, zijn mijn voor- en achternaam een perfecte combinatie om iets over te zeggen, haha.”

Maak je er wel eens misbruik van?

“Echt misbruik niet. Ooit reed ik door rood waarvoor ik een boete kreeg. Misschien had ik toen moeten zeggen dat het familie was, maar dat is achteraf.”

Houd je wel eens iemand voor de gek dan?

“Ja dat wel, vooral na een paar biertjes op stap. Zo zei ik ooit dat het mijn oom is en dat hij op verjaardagen en familiefeestjes helemaal losgaat. Dat hij dingen doet zoals mee zuipen met zijn neefjes en nichtjes, haha. En ik scrolde laatst voorbij een bericht op Facebook waar iets werd verkocht, mensen waren over dat product aan het discussiëren. Iemand reageerde toen boos: ‘misschien wil Rutte het wel’. Tja, dan reageer ik op mijn beurt: ‘nee hoor ik wil het niet’. Dat vind ik dan wel humor!”

Ooit aan een naamsverandering gedacht?

“Nee totaal niet. Ik ben er heel trots op en ik zou niet willen ruilen. Mijn opa had een drankenzaak in Dordrecht en daar is ‘Drankhandel Rutte’ helemaal een begrip.”