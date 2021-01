Nieuwe Avansmaatregel: Starbucks en Grand Cafés sinds vandaag dicht

Starbucks bij Avans

Pech voor alle koffieleuten: de Starbucks en Grand Cafés-locaties in de Avansgebouwen in Den Bosch en Breda hebben hun deuren gesloten. Studenten die in de rij stonden om hun koffie te scoren, hielden hierbij niet genoeg afstand tot elkaar.

”Er ontstaan opstoppingen en we zien dat studenten bij deze koffiepunten vaak blijven hangen om even met elkaar te praten. Daarbij wordt dan geen afstand gehouden”, zegt directeur Huisvesting en Services Arnaud Opdam. ”Het is te begrijpen dat het gebeurt, maar het is nu even niet de bedoeling.”

De sluiting van de koffiepunten duurt in ieder geval tot 9 februari. Tot die datum werd de lockdown dinsdagavond verlengd.