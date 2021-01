Avansstudent Karsten pakt miljoenen views op YouTube met zijn filmpjes als straatmuzikant

Meer dan honderdduizend abonnees en miljoenen views op Youtube: veel professionele artiesten halen het nooit. Laat staan studenten, die muziek als hobby zien. Toch is het precies wat Karsten Belt, tweedejaarsstudent Informatica, voor elkaar heeft weten te boksen.

In Karstens appartement in Den Bosch pronkt een van zijn saxofoons, een gitaar én een piano. En toch zijn het niet de de instrumenten die de meeste aandacht trekken. Dat doet een zilveren plakkaat met daarop zijn naam en het YouTube-logo. ”Die krijg je als je honderdduizend abonnees hebt”, vertelt Karsten trots. ”Het is echt heel gaaf om zoiets te hebben.”

De langste noot

Het is helemaal niet zo dat Karsten vanaf jongs af aan droomde van een succesvolle muziekcarriére. Samen met zijn zus nam hij op zijn zevende verschillende proeflessen muziek, aangemoedigd door zijn ouders. ”De drums leken me wel wat, maar mijn ouders stelden voor dat ik ook een ander instrument probeerde. De saxofoon stond niet op dat lijstje. Dat instrument kende ik niet eens”, zegt hij. ”Toen ik die tijdens een proefles toch eens mocht bespelen en ik de langste noot haalde, was ik gelijk verkocht. Vanaf dat moment ben ik daarmee doorgegaan.”

Karsten en zijn Youtube-plakkaat

Op straat optreden deed Karsten voor het eerst tijdens muziekevenement Magisch Maastricht. Samen met zijn zus kreeg hij een plekje in het centrum van de Limburgse stad aangewezen, waarna het spelen geblazen was. Dat beviel hem meer dan goed. Het daaropvolgende jaar gingen ze weer, een jaar later besloot Karsten alleen te gaan. ”Ik kwam bij de VVV te staan. Dat is de plek waar drie hoofdstraten op uitkomen en waar dus veel publiek komt”, zegt hij. ”Het was echt geweldig. Het leuke aan het spelen op straat is dat je direct contact hebt met je publiek.”

Viral

Karstens solodeelname aan het evenement was ook het startsignaal van zijn YouTube-kanaal. Zijn ouders filmden zijn optredens, waarna hij ze uploadde. Zo ook bij Dance Monkey, zijn grootste hit. ”Eerst ging het helemaal niet zo hard met de views. Tot ik er ineens 500 duizend in een paar uur had en viral ging”, zegt Karsten, nog steeds verbaasd. ”Dat was echt bizar. Inmiddels heeft ‘ie ruim elf miljoen views!”

Een verklaring voor zijn succes heeft Karsten wel. Niet omdat hij de beste muzikant is, maar zijn uitstraling speelt volgens hem een grote rol. ”Er zijn heel veel muzikanten die een stuk beter zijn dan ik. Ik maak heel wat fouten, zelfs in mijn grootste hitfilmpje”, zegt hij. ”Daarin begin ik helemaal verkeerd, maar dat vinden de mensen juist leuk. Het is ruw. Je hoeft niet de beste te zijn om succes te hebben. Ik ben gewoon mezelf.”

Improviseren

De Bossche student speelt vooral bekende pophits uit de Top-50 zoals Señorita, Happy en Dance Monkey. Zelf vindt hij dat nou niet echt de leukste muziek om te spelen. ”Maar het spreekt wel aan. Er zit een sterke melodielijn in. Dat komt leuk over”, zegt Karsten, die door de coronacrisis al een tijdje niet meer op straat mag spelen. ”Om het voor mezelf leuk te maken en mezelf uit te dagen, improviseer ik tijdens mijn nummers veel.”

Zijn internetfaam bezorgt de Limburger veel moois. Zo speelde hij onlangs nog een potje Among Us met Youtubers KestrelTapes en Joe Jenkins, samen goed voor ruim vijf miljoen abonnees. ”Zat ik opeens in een van hun video’s. Dat was wel een momentje”, vertelt Karsten. ”Doordat ik een blauw vinkje achter mijn naam heb, komen al mijn reacties gemakkelijker bovenaan filmpjes te staan. Zo merken mensen me op.”

Karsten maakte samen met Youtuber CG5 een nummer over Among Us. Karsten is te horen met zijn saxofoon.

Lekker bedrag

De grote vraag die iedereen Karsten vaak stelt, is hoeveel inkomsten hij uit zijn video’s haalt. Het antwoord luidt dat hij nog niet kan rondkomen van zijn filmpjes. Doordat hij bestaande nummers speelt, moet hij een groot gedeelte van de reclame-inkomsten afstaan. Tachtig euro per maand is wat er ongeveer overblijft. ”Als student zijnde is dat gewoon een lekker bedrag.”

Zijn bekendheid blijft vooralsnog beperkt tot het internet. Karsten kan nog rustig over straat lopen zonder herkend te worden. ”Dat vind ik ook wel fijn. Als ik een keer een slechte dag heb, wil ik rustig een hamburger kunnen kopen zonder door iedereen aangesproken te worden”, zegt hij. ”De voordelen van het beroemd zijn lijken me wel wat, maar de nadelen niet.”

Bruiloften

Kiezen tussen een carrière in de muziek of informatica wil Karsten liever niet. ”Mijn studie Informatica vind ik leuk en maak ik af. Idealiter zou ik later drie dagen per week een baan in dat vakgebied hebben. Dan kan ik een lang weekend op feesten en bruiloften muziek maken”, zegt hij. ”Informatica is veilig en verdient goed. Muziek is nu vooral een hobby. Die wil ik wel kunnen blijven betalen.”

Op dit moment werkt Karsten aan een plan om samen met zanger, muzikant en producer van housemuziek Thomas Geelens muziek te maken. ”Om na corona in clubs te spelen, als ze weer open zijn”, besluit hij.