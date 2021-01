Streep door studieschuld na toeslagenaffaire

Slachtoffers van de toeslagenaffaire krijgen hun studieschuld kwijtgescholden. Dat heeft het kabinet deze week bekendgemaakt. Vorige week nog kreeg een van hen een beangstigende brief.

Een oud-student moest meer dan 1.700 euro per maand gaan betalen om haar studieschuld af te lossen, stond in een brief die de Dienst Uitvoering Onderwijs vorige week aan haar verstuurde.

De vrouw was door de toeslagenaffaire in de schuldsanering terechtgekomen. In die periode was de aflossing van de studieschuld stilgezet, maar nu wilde DUO hem weer gaan innen, blijkt uit de brief die is getwitterd door advocaat Khadija Bozia.

Stopzetten

DUO reageerde meteen. De terugbetaling van de vrouw is stilgezet. Een dag later verscheen een bericht op de website: “Gedupeerden toeslagenaffaire hoeven DUO-schulden niet te betalen”.

Zodra de belastingdienst aan DUO laat weten wie de slachtoffers zijn, kan DUO contact met hen opnemen. Wie toch nog een foute brief over de studieschuld krijgt, kan naar de klantenservice van DUO bellen. “We zetten dan de inning van uw schuld stop, totdat we alle informatie hebben.”

Schandaal

Dat heeft DUO niet zelf besloten. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) maakte het maandag al bekend. Ook andere publieke instanties als het UWV en het CJIB zetten een streep door eventuele schulden.

Het schandaal rond de toeslagen houdt de politiek al tijden in de greep en leidde vorige week tot de val van het kabinet.