Student op stage: ‘De plek waar ik stage liep veranderde in een Covid-afdeling’

Bedrijfskundestudent Tim Wiersma loopt stage op de Acute Opname Afdeling in het Amphia ziekenhuis in Breda. Halverwege de periode veranderde deze plek in een corona-afdeling. “Het had geen invloed op mijn onderzoek, maar het maakte diepe indruk op me.”

“Wat moet iemand die Bedrijfskunde studeert met een stage in het ziekenhuis?”, dacht Tim toen zijn moeder hem de vacature liet zien. Tot hij zich erin ging verdiepen en erachter kwam dat hij in een ziekenhuis ook onderzoek kan doen naar procesverbetering.

De eerste vier weken liep hij mee op de afdeling met artsen, verpleegkundigen, bij de apotheek en het materialendepot. Tim analyseerde alle werkzaamheden om het ontslagproces van de patiënt te verkorten. “Natuurlijk zonder dat het ten koste gaat van de gezondheid. Denk daarbij aan het sneller uitgeven van medicatie die de patiënt thuis nodig heeft en de planning van de visiteronde die de artsen iedere ochtend doen, anders indelen.”

Tijd winnen

Voor dat laatste heeft de Bredase derdejaarsstudent een aantal oplossingen bedacht, waarvan er één al daadwerkelijk uitgevoerd werd. “Om tijd te winnen, is het slimmer om de artsen naar de verpleegkundigen op de afdeling te laten komen voor ontslagoverleg, in plaats van andersom. Dat gebeurde meteen nadat de afdeling een corona-afdeling werd. Zo hoefden de verpleegkundigen niet telkens de beschermende kleding uit- en aan te trekken als ze voor overleg de afdeling af moesten.”

Daarnaast bedacht Tim ook dat het handiger is om kleinere visites te lopen en de patiënten op te delen in blokken. “En de volgorde daarvan te veranderen. Het blok waarin de patiënten zitten die vermoedelijk met ontslag gaan, komen als eerste aan de beurt tijdens de visiteronde. Als blijkt dat zij daadwerkelijk naar huis mogen, kan dat in de ochtend al vroeg in gang worden gezet.”

Niet in de weg lopen

“De stage maakte diepe indruk op me”, vertelt Tim. “Ik deed mijn best om al die hardwerkende mensen niet in de weg te lopen. Ook wilde ik niet overkomen als ‘die gast die even komt kijken hoe het beter moet’. Om me niet nutteloos te voelen, hielp ik af en toe mee met het rondbrengen van eten, iets aan te geven of een gordijntje dicht te trekken.”

Bang om zelf besmet te raken met het coronavirus was Tim niet. “Wel lette ik extra goed op voor de kwetsbare mensen in mijn omgeving.” Tim loopt tot en met deze week stage.