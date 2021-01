Student Tom: ‘Toen ik hoorde dat mijn broertje kanker heeft, stortte mijn wereld in’

In een klap werden alle clichés werkelijkheid, vertelt derdejaars Commerciële Economiestudent Tom Dullens. Afgelopen zomer werd bij zijn broertje Jasper (16) acute lymfatische leukemie gediagnostiseerd, een andere benaming voor bloedkanker. Nu Tom de impact van de ziekte van dichtbij meemaakt, wil hij zelf iets doen om deze de wereld uit te helpen.

“Toen Jasper afgelopen zomer wat blauwe plekken had, dachten we thuis dat hij was gevallen en het verzweeg. Maar toen hij kort daarna een bloedsmaak kreeg en een gelige huid begon te krijgen, vertrouwde mijn moeder het niet”, zegt Tom. Bij het huisartsbezoek viel het woord leukemie al snel en na een paar tests werd dit bevestigd. “Niet normaal om te beseffen: even naar de dokter en een uur later heeft hij kanker.”

Grote genezingskans

Jasper gaat na de diagnose onder behandeling in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, een ziekenhuis gespecialiseerd op kinderoncologie. Op dit moment krijgt hij een chemokuur en is de genezingskans groot. Al duurt de behandeling zeker twee jaar en bestaan de dagen uit ‘ziekenhuis in, ziekenhuis uit’. Daarnaast is Jasper erg ziek: “Hij is moe, moet veel overgeven en is niet de jongen die hij kan zijn.”

Ondanks de situatie is het allemaal goed en mooi geregeld in het Prinses Maxima Centrum volgens Tom en zijn familie. Kinderen kunnen daar écht even hun ziekte vergeten.” Tom wil graag iets terugdoen richting het ziekenhuis omdat ze zo goed voor zijn broertje zorgen. “Ik loop op dit moment stage bij een speelgoedbedrijf, dus ik denk veel ‘in speelgoed’. Daarom kwam ik op het idee om knuffels te gaan maken en verkopen waarbij de opbrengst een donatie wordt voor het ziekenhuis.”

Tekening wordt knuffel

Het zijn niet zomaar knuffels die Tom wil gaan maken. “Ik heb het idee om tekeningen van patiënten uit het kinderziekenhuis om te zetten in daadwerkelijke knuffels.” De Avansstudent wil uiteindelijk een vijftal knuffels op de markt brengen. “We zijn druk bezig met de ontwikkelingen, dus de selectieprocedure is nog onzeker. Maar ik denk dat ik zelf op zoek ga naar mooie tekeningen in het ziekenhuis.” Toen hij dit idee opperde bij zijn stagebedrijf, waren ze gelijk enthousiast. “Ga het maar regelen, zeiden ze.” Dit biedt Tom ook meer mogelijkheden, want contacten met de productieketen heeft hij daar al.

Hema

Tom opperde de actie bij Hema, die direct open stonden voor het idee. Zoals het er nu naar uitziet, worden de knuffels daar ook verkocht. “Het wordt dan een project in naam van Hema, maar zij stoppen dan ook geld in marketingcampagnes. Wij zijn alleen maar blij dat we met zo’n grote retailer samen kunnen werken.” Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het kinderziekenhuis, waar tevens onderzoek naar de ziekte wordt gedaan.

Uitzending Pauw

In een speciale locatieuitzending werd Pauw vorige maand uitgezonden vanuit het Prinses Maxima Ziekenhuis en daar deed Jasper zijn verhaal. Ook mocht Tom over zijn actie vertellen, waarna hij direct een bericht kreeg van een vader. “Zijn dochter was overleden aan kanker en vroeg of hij haar tekening mocht opsturen. Dat vond ik ook een mooi gebaar. Het is de bedoeling dat er een persoonlijk verhaaltje van de ontwerper aan de knuffels komt te hangen. In dit geval is dat extra aangrijpend, want het gaat om een overleden meisje.”

Als alles doorgaat hoopt Tom in september de actie te kunnen lanceren.