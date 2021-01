Studenten die tentamens maken op Avans klagen over drukte: ‘Het is niet fijn om op school te zijn’

Studenten die op Avans zijn om er tentamens te maken, vinden het te druk. Dit geldt voor Xplora, de gangen en de rijen voor de tentamenzaal. Volgens Avans is het niet te druk.

”Ik vind het niet fijn om nu op Avans te zijn voor tentamen. Het is te druk”, zegt Suzanne Smits, student Human Resource Management in Den Bosch. ”Het voelt heel dubbel. We zitten in een harde lockdown en mogen één iemand per dag zien. Maar we maken wel een tentamen met tachtig man in een zaal.”



Online tentamens

Het liefst zou Suzanne teruggaan naar de situatie van maart 2020. Toen werden alle tentamens via Blackboard gegeven. ”Ik woon sinds kort in Den Bosch. Daardoor hoef ik niet meer twee uur per dag in de trein te zitten. Maar veel andere studenten moeten nog wel met het openbaar vervoer”, zegt ze.

Suzanne geeft wel aan dat studenten in de gangen worden aangesproken wanneer ze te dicht bij elkaar staan. Maar in de rijen voor tentamen en bij Xplora is dat niet het geval. ”Eigenlijk is het vrijwel overal te druk”, meent ze.

Daar is een studiegenoot van Suzanne, die anoniem wil blijven*, het mee eens. ”Ik vind het vervelend. Zeker nu er nieuwe varianten van het virus zijn”, zegt ze. ”Tot vorige week mochten we alles thuis maken, nu hebben we tentamens en mondelinge op locatie.”

Verplicht testen

De tentamens van Martijn*, tweedejaarsstudent Bouwkunde in Den Bosch, vinden al voornamelijk digitaal plaats. Maar dat er nog fysieke tentamens worden gegeven, begrijpt hij niet . ”Iedereen mag nog vrolijk naar binnen. Er wordt wel gevraagd of je klachten hebt, maar ook zonder klachten kan je besmettelijk zijn”, zegt hij. Martijn verwijst naar een pilot waarbij studenten van de Rijksuniversiteit Groningen zich verplicht moeten laten testen voor tentamens. ”Dat zou ook voor Avans geen overbodige luxe zijn.”

‘Niet te druk’

Arnaud Opdam, directeur Huisvesting en Services, zegt dat het niet te druk is bij Avans. Volgens hem is er slechts tien procent van een normale bezetting per dag aanwezig op locatie. Zo’n 400 á 500 man. ”Dat is minder dan tien procent van de normale aantallen”, zegt hij.

Druk op ‘verkeerde plekken’

Wel zien Opdam en zijn collega’s dat het op sommige punten bij Avans druk is. ‘’Studenten zijn blij dat ze elkaar na lange tijd weer zien en komen dan op de ‘verkeerde plekken’ bij elkaar’’, zegt hij, doelende op trappen en gangen. ‘’Hen wil ik adviseren bij te kletsen op andere plekken. Uiteraard op voldoende afstand van elkaar.’’

‘’We hebben al extra mensen bij de deuren staan om studenten erop te wijzen dat ze hun handen moeten wassen en afstand moeten bewaren. Maar het zijn grote gebouwen, en we kunnen niet overal rondlopen.’

Nadrukkelijke uitzondering

De fysieke tentamens die nog wel op locatie doorgaan is niet iets wat gaat veranderen, zegt Opdam. Een vergelijking met de eerste lockdown, waarin alles dicht was, is volgens hem niet terecht. ‘’Toen was er geen uitzondering. Die is er nu nadrukkelijk wel”, zegt hij. Ook geeft hij aan dat er op dit moment al meerdere tentamens online plaatsvinden, en dat er op andere manieren wordt getoetst. ”Maar sommige delen van het onderwijs zijn zó belangrijk, die moeten doorgaan.’’

De vestigingsdirecteur geeft aan dat studenten ook zelf kunnen bijdragen aan een veilige situatie op Avans. ‘’Het zijn verstandige, vaak volwassen mensen. Die zouden zich aan de regels moeten houden.’’

*De volledige namen zijn bij de redactie van Punt bekend.