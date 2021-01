Studenten Informatie Balie is weer open

De fysieke locaties van de Studenten Informatie Balie zijn weer geopend. Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen studenten weer met hun vragen bij een van de medewerkers terecht.

Het gaat om de locaties van Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch en van de Hogeschoollaan in Breda. De balies zijn van 09:00 tot 16:00 geopend.

In oktober 2020 sloten de fysieke locaties van de Studenten Informatie Balie. Studenten die een afspraak wilden maken met een studentendecaan konden dat toen telefonisch, via Whatsapp of Servicepoint doen. Dat kan dagelijks nog steeds van 09:00 tot 16:30.