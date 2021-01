‘Studenten willen wel afstand houden, maar het gaat niet overal’

Lukt het studenten van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) om bij Avans anderhalve meter afstand van elkaar en de docenten te houden? En hoe denken ze erover? Studenten van de minor Projectmatig Innoveren in de Zorg onderzochten hoe AGZ-studenten met positieve gedragsverandering gestimuleerd kunnen worden zich aan de regels te houden.

Lieke Huinink en Imke Swinkels, derdejaars Verpleegkunde in Breda, deden met hun groepsgenoten onderzoek onder studenten Fysiotherapie, Verpleegkunde en Mens en Techniek. Die gaven aan dat ze bereid zijn om afstand te houden, maar twijfelen of het binnen de hogeschool ook altijd mogelijk is. Sommige ruimtes zijn daar te klein voor, zoals de trappenhuizen in het gebouw aan de Hogeschoollaan. In de kantine of Xplora is het al makkelijker om je aan de regels te houden en in de klaslokalen zitten studenten altijd anderhalve meter uit elkaar.

De belangrijkste reden om afstand te houden, is dat er thuis iemand zit die de studenten niet willen besmetten of omdat ze werken met een kwetsbare doelgroep. Toch zullen ze niet snel anderen aanspreken die zich niet aan de regels houden. En wat de onderzoekers ook nog merkten: “Als een paar studenten zich niet aan de regels houden, is de rest eerder geneigd dat ook niet te doen”, zegt Lieke.

Praktijklessen

Hoe vinden AGZ-studenten het om tijdens praktijklessen wel binnen die anderhalve meter te komen? “Ze voelen zich niet onveilig”, zegt Imke. “Iedereen draagt mondkapjes en zorgt voor een goede handhygiëne.”

125 AGZ-studenten vulden de enquête van de minorstudenten in, 8 werden er als vervolg daarop geïnterviewd. Het adviesrapport dat daaruit voortkomt, is toepasbaar voor heel Avans, menen de studenten.

Sleur

Avans doet al veel om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, concluderen Lieke en Imke. Overal staat desinfectiemiddel voor de handen, op de grond zijn stickers geplakt met looproutes en om anderhalve meter afstand aan te geven. “Maar de sleur komt er bij veel mensen in”, zegt Lieke. “Studenten vinden het lastig om zich aan de regels te blijven houden.”

Lieke en Imke bedachten met hun groepsgenoten nog een manier om die anderhalve meter afstand zichtbaar te maken in de trappenhuizen van Avans. “Maak traptreden rood en groen”, zegt Imke. “Met tussen de groene treden anderhalve meter. Je mag dan pas op een groene trede staan, als iemand anders ook op een groene trede staat.” Lieke: “Alle aanpassingen samen zorgen ervoor dat het beter lukt om afstand te houden.”

De studenten verwerkten hun aanbevelingen in een infographic: