Studentenorganisaties over avondklok: laatste beetje vrijheid weg?

Foto: Stas Knop via Pexels

Studentenvakbond LSVb is tegen de invoering van een avondklok. Maar studentenorganisatie ISO aarzelt: waarom zou je op de stoel van deskundigen gaan zitten?

De kans is groot dat het kabinet morgen een avondklok instelt, in een uiterste poging om de tweede golf van de coronapandemie in te dammen. Na pakweg ’s avonds acht uur zou in principe niemand meer op straat mogen komen.

Disproportioneel

In een persbericht noemt de LSVb een avondklok “disproportioneel”. Voorzitter Lyle Muns: “Het water staat jongeren aan de lippen. Steeds vaker kloppen studenten bij ons aan met klachten variërend van lusteloosheid tot sombere gevoelens. Met een avondklok zou het laatste beetje vrijheid hen ook nog eens worden afgenomen.”

De vakbond noemt de avondklok ook niet effectief. Muns: “Het is nu al bijna onmogelijk om de huidige maatregelen te handhaven. Als de politie dan ook nog moet zorgen dat iedereen ’s avonds binnen blijft zitten, is er minder capaciteit beschikbaar om echte excessen aan te pakken.” Als je de Britse virusvariant wilt tegenhouden, kun je beter het vliegverkeer inperken, meent hij.

Geen harde conclusies

Het Interstedelijk Studenten Overleg begrijpt de zorgen van de LSVb, zeker wat betreft het welzijn van studenten. Maar over de avondklok wil het ISO geen harde conclusies trekken. “Als mensen die er verstand van hebben besluiten dat een avondklok noodzakelijk is voor de bestrijding van het virus, wie zijn wij dan om het beter te weten?”, zegt ISO-voorzitter Dahran çoban. “Ik ga niet op de stoel zitten van het Outbreak Management Team.”

Wel wil ze, net als de LSVb, dat het fysieke onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Sneltesten en het inhuren van externe les- en tentamenruimtes kunnen daar wat het ISO betreft aan bijdragen. “En als er een avondklok komt, moeten studenten wel naar college kunnen gaan.”