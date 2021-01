Teuns groepje winnaar publieksprijs minor Emerging Technologies Playground: ‘Een groot compliment’

De publieksprijs van de minor Emerging Technologies Playground ging afgelopen vrijdag naar Teun van Son en zijn groepsgenoten. De vierdejaarsstudent Communication & Multimedia Design (CMD) ziet de prijs als beloning voor het harde werken.

”Dat we wonnen kwam nogal onverwacht. We hebben een fysiek product. Tijdens de tweede lockdown was het lastig om op een veilige manier bijeen te komen om te werken. Andere groepjes konden meer doen”, vertelt Teun, die in Den Bosch studeert. ”Dat we alsnog hebben gewonnen, maakt ons trots en blij.”

Slimme speeltoestellen

Tijdens de multidisciplinaire minor werkten studenten van verschillende studies in tien groepjes aan projecten voor echte opdrachtgevers. De onderwerpen varieerden van gaming, VR, robotica en datagebruik voor fysiotherapie tot het nadenken over ‘slimme’ speeltoestellen. Met die laatste opdracht, uitgezet door de gemeente Den Bosch, ging Teun met zijn groepsgenoten Jonathan van Horssen, Jevi van Oss en Jasper van Hienen aan de slag.

Serious Playground

”Ze vroegen ons na te denken over manieren om speeltoestellen elektronisch te monitoren. Met de data die daaruit kwam, kan sneller worden bepaald of een toestel aan vervanging toe is. Dat bespaart fysieke bezoekjes aan de toestellen”, zegt Teun, die met zijn groepje een speeltoestel bedacht met sensoren, genaamd Serious Playground. Via de trillingen kan zo de gebruiksintensiteit worden gemeten. ”Daarnaast dachten we na over manieren om speeltuinen te laten meegroeien met de wijk.”

De minor Emerging Technology Playground

Tevreden

De groep ging vol enthousiasme aan de slag. De plannen voor een interactief speeltoestel met elektrische knoppen werden al snel gesmeed, een testlocatie in een speeltuin in de buurt van een basisschool werd ook vlot gevonden. Het product was zo goed als af. ”En toen kwam de tweede lockdown en konden we niet meer bijeenkomen”, vertelt Teun. ‘’Veel van het contact met de opdrachtgever en ouders en kinderen uit de buurt verliep daarna via de mail en telefonisch. Dat was jammer. Toch zijn we tevreden met ons product en de gemeente gelukkig ook.”

Contact met ambtenaar en buurtbewoners

Ondanks de coronacrisis en de aangepaste manier van werken, hield de groep studenten constant een positieve mindset. Dat komt doordat er met een echte opdrachtgever gewerkt werd. ”Dat stimuleerde heel erg. We wilden er echt iets moois van maken. We hadden regelmatig contact met een ambtenaar van de gemeente en buurtbewoners uit de wijk. Dat geeft een kick”, geeft Teun aan.



”Tijdens mijn eigen studie voer je veel opdrachten maar uit. De motivatie is dan minder, omdat je het gevoel hebt dat er niets mee wordt gedaan. Dat het hier anders is, was de reden dat ik deze minor ben gaan doen.”

Over het multidisciplinaire karakter van de minor was Teun ook erg enthousiast. ”Iedereen had zijn eigen kwaliteiten en vulde elkaar goed aan. Het is goed voor je ontwikkeling om op deze manier te werken en het is interessant om de verschillen in werkwijze te zien”, vertelt hij. ”Daar hebben we veel van geleerd.”

Havo-student

De publieksprijs werd uitgereikt tijdens een digitale interactieve eindpresentatie van de minor, die aan elkaar werd gepraat door docent Luc Claessens en student CMD Floor Genee. Het publiek kon aan het eind van de middag stemmen op zijn of haar favoriete idee. De Bossche wethouder Mike van der Geld voor Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur en adjunct-directrice van de academie AI&I, Patricia van der Linden – Straatman, maakten uiteindelijk bekend dat het groepje van Teun won. ”Dat is echt een groot compliment. Je begint op Avans als havo-student met weinig kennis. Dat je dit nu wint, is heel leuk.”

Nu de minor erop zit, is het nog niet zeker wat er met het project van Teun en zijn groepje gebeurt. Er moet immers ook afgestudeerd worden. ”We blijven wel beschikbaar voor vragen. De gemeente is enthousiast, dus misschien dat we op een lager pitje verder gaan. Zelf wil ik er in de toekomst best mee verder.”