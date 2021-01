Topsporter Mexime wil naar de Olympische Spelen: ‘We kunnen het nog halen’

Beachvolleyballer Mexime van Driel hoopt dat ze deze zomer wél kan schitteren op het zand. Vorig seizoen, het eerste jaar dat ze met zus Emi een duo vormde, viel door corona in het water. “In onze achtertuin gingen we zoveel mogelijk door met trainen.”

“Ik ben volop aan het trainen”, vertelt Mexime, beachvolleyballer in TeamNL en tweedejaarsstudent Bedrijfskunde bij Avans in Breda. “Ik ben blij dat wij door mogen gaan. Natuurlijk moeten we ons aan de coronaregels houden, thuisblijven bij klachten en ook zijn de trainingsgroepen kleiner. We zijn met z’n zessen, dat is onze bubbel.”

Mexime vormt nu ruim een jaar een duo met haar zus Emi. In de zomer van 2019 besloten ze bij hun vorige trainster weg te gaan en zich aan te sluiten bij TeamNL. “Het kriebelde bij ons en uiteindelijk hebben we uitgesproken dat we samen wilden spelen.” Met je zus een duo vormen is niet per se makkelijker. “Er heerst een serieuze sfeer op het veld”, vertelt Mexime. “Je kunt goed inschatten hoe iemand zich voelt, want je bent 24/7 samen. Maar dat geldt ook voor een andere partner.”

Mentaal

“Je zou denken dat het als zussen makkelijk is om alles tegen elkaar te zeggen, maar we willen elkaar juist beschermen. We moeten op een andere manier communiceren.” Daarbij krijgen ze wel hulp. “We worden daar goed in begeleid door de bondscoach en de staf. Het mentale gedeelte is bij beachvolleybal net zo belangrijk als het technische en tactische deel.”

Eind maart staat het eerste toernooi van dit jaar gepland. “Ik hoop dat de eredivisie doorgaat”, zegt Mexime. “Daarvoor zijn we nu volle bak aan het trainen.” En natuurlijk zijn deze zomer de Olympische Spelen in Tokio. Spelers uit de trainingsgroep van de zussen Van Driel gaan daar sowieso naartoe. “Maar wij kunnen dat ook nog halen. Er is nog een plek vrij. Al is de kans klein.”

Toernooien gecanceld

Door corona verliep het eerste jaar van Mexime en Emi als duo anders dan gehoopt. Ze hadden de hele winter getraind, in de hoop veel internationale wedstrijden te kunnen spelen en zichzelf met de wereldtop te vergelijken. “We kwamen net terug van een trainingsstage in Spanje en een week later zouden we een wedstrijd spelen in Mexico, maar toen ging de eerste lockdown in. We zagen de staf en onze trainingsgroep niet meer, toernooien werden gecanceld en de Nederlandse eredivisie ging niet door. We hadden doelstellingen voor de zomer, maar die zag er heel anders uit. We hebben een volleybalnet in de achtertuin gehangen, zodat we zoveel mogelijk konden doorgaan met trainen.”

Gelukkig mochten de zussen september vorig jaar in Utrecht meedoen aan King of the Court, een nieuwe vorm van beachvolleybal. En deze keer coronaproof georganiseerd. “Dat was de enige internationale wedstrijd vorig jaar. We hadden een wildcard, maar waren nog niet zo bekend want we hadden weinig gespeeld.” Het pakte goed uit, want Mexime en Emi sleepten een tweede plek in de wacht. “Het format van King of the Court is heel succesvol. Je speelt onder tijdsdruk, de sfeer is een beetje urban, er wordt een show van gemaakt.”

Propedeuse in 1 jaar

Inmiddels woont de Bedrijfskundestudent in Den Haag, waar ze twee keer per dag traint, behalve op zondag. Ze kan het topsporten goed combineren met haar opleiding, want “Avans faciliteert het goed, dat is heel prettig. Ik laat zelf weten wat er speelt bij mij en als ik iets mis doordat ik moet trainen, kijken we hoe we dat kunnen oplossen.” Verplichte lessen zijn voor haar niet verplicht, soms krijgt ze een vervangende opdracht. En tentamens kunnen eventueel op een ander moment ingehaald worden, al is dat nog niet nodig geweest. “Ik heb in één jaar mijn propedeuse gehaald.”

Voor de komende tijd heeft beachvolleyballer Mexime genoeg doelen: meedoen aan een hoofdtoernooi, Europese en wereldkampioenschappen en medailles halen op de Olympische Spelen. “We zijn nog jong en voor ons samen is het echt mogelijk.”

Ziggo Sport zendt donderdag 14 januari de documentaire King of the Court – Dream Big uit. Mexime en Emi behaalden op het toernooi de tweede plaats.